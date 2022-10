В Великобритании выбрали лучший альбом года

Приз вручают за лучший британский и ирландский альбом. В этом году его получила 28-летняя рэперша Little Simz, которую отметили за ее четвертый релиз Sometimes I Might Be Introvert. Она стала единственной артисткой, которую номинировали на эту награду дважды — в 2019 году она претендовала на приз со своим альбомом Grey Area.