Что такое Ичкерия, где она находится и как связана с Чечней

Некоторые полагают, что Ичкерия — это и есть Чечня, на самом же деле это не совсем так. «Рамблер» рассказывает, откуда взялось название Ичкерия, как туда попасть и причем тут Чечня.

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Ичкерия на карте

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В действительности Ичкерия — это название исторической области, которая располагается в юго-восточной части современной Чеченской республики. На чеченском языке эта область звучит как Нохч-мохк, что в переводе означает чеченская земля.

Также существует версия, что название Ичкерия происходит от реки Искерк, или Искаьрк по-чеченски). По другой версии, слово Ичкерия переводится с чеченского на русский как ровное место среди возвышенности. Если говорить о географическом положении этой местности, то такое название его характеризует очень точно.

Самопровозглашенная республика

Самопровозглашенная Чеченская республика Ичкерия существовала на части бывшей Чечено-Ингушской автономной республики, входящей в Советский Союз. После распада СССР Ичкерия провозгласила свою независимость, а ее первым президентом стал Джохар Дудаев. Власти Российской Федерации не признали независимость Ичкерии и считали эту территорию частью Чеченской республики в составе РФ.

Противостояние вылилось в затяжной военной конфликт. Боевые действия 1994-1996 годов не привели к успеху, в итоге войска были выведены, а вопрос о статусе республики был отложен до 2001 года. Таким образом юридически повстанцы признаны не были, но фактически власть в Чечне оставалась у них.

В 1997 году президент России Борис Ельцин и президент Ичкерии Аслан Масхадов подписали «Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия». Некоторые эксперты этот документ посчитали фактическим, но не юридическим признанием самопровозглашенной республики.

В 1999 году была предпринято вторая попытка — началась вторая чеченская война, к весне 2000 года Чеченская республика Ичкерия была ликвидирована. Масхадов по-прежнему считал себя президентом, в 2005 году его сменил Абдул-Халим Садулаев, а 2006 президентом в изгнании стал Доку Умаров.

Признание Ичкерии

Несмотря на то, что представительства Ичкерия были открыты в разных государствах — Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, Турции, Катаре и других — ни одно из государств-членов ООН самопровозглашенную республику не признало. А в начале 2000-х все представительства были закрыты.

Представители Ичкерии делали попытки по официальному признанию республики Грузией, но успехом они не увенчались. Представительство Ичкерии на территории этой страны так и не получило дипломатического статуса, никаких подтверждающих документов не было оформлено ни с самой Ичкерий, ни с Россией.

В 2000 году представительство Ичкерии было открыто в Исламском Эмирате Афганистан.

Ликвидация Чеченской республики Ичкерия

Доку Умаров, самопровозглашенный президент Ичкерии, выступил с заявлением об упразднении республики и учреждении Кавказского эмирата 6 октября 2007 года. Доку Умаров объявил себя «амиром моджахедов Кавказа», «предводителем Джихада» и «единственной законной властью на всех территориях, где есть моджахеды». Позже его слова были оформлены в виде указов, так появились документы:

Омра № 1 «Об образовании Имарата Кавказ»

Омра № 4 «О преобразовании Чеченской Республики Ичкерия в Вилайят Нохчийчоь (Ичкерия) Имарата Кавказ».

А кроме того, Доку Умаров отменил конституцию Ичкерии 1992 года, в которой источником власти назывался народ. По новым правилам, единственным источником власти становился не народ, а Аллах.

Такое выступление вызвало раскол. Премьер-министром себя объявил Ахмед Закаев, а председателем парламента он назвал Жаллоуди Сараляпова, при этом примерно половина членов парламента находились где-то в Европе. Там же находился еще один парламент Ичкерии, возглавляемый Апти Шахгириевым, который назначил премьер-министром Ахмеда Хусиханова, а против Сараляпова было заведено дело за незаконную деятельность.

Признание Ичкерии Верховной радой Украины