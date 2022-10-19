Что принц Чарльз запрещал носить леди Ди

«По мере того как повышалась уверенность королевской особы в себе, ее каблуки становились выше. Джимми Чу вспоминал, что в начале их семилетней дружбы Диана всегда заказывала туфли на плоской подошве, а затем, когда ее брак начал рушиться, каблуки стали выше. Сначала они были до 5 см, потом до 7,5 см, затем дошли до 9 см, а потом и до 9,5. Они просто становились все выше и выше», — пишет Моран, ссылаясь на комментарии дизайнера обуви, опубликованные в биографии Ричарда Кея 1998 года «Диана: Нерассказанная история».