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1 час назад

Что принц Чарльз запрещал носить леди Ди

Мира Маркина

Принцесса Диана не боялась (в рамках королевского протокола, разумеется) экспериментов в своих образах, но одну вещь она не позволяла себе надеть. О чем идет речь, читайте в материале «Рамблера».

Что принц Чарльз запрещал носить леди Ди
Фото: Legion-mediaLegion-media

Единственное, что принцесса Диана никогда не смогла бы надеть рядом с принцем Чарльзом, — туфли на высоком каблуке, поэтому она отдавала предпочтение обуви на плоской подошве или с совсем не высоким каблуком. Причина заключалась в росте супругов, который у обоих был около 175 см (в разных источниках это значение варьируется от 173 до 178 см).

При одинаковом росте, надевая высокие каблуки, Диана бы возвышалась над будущим королем, что ударяло по его самооценке и не приветствовалось королевским двором.

«В течение многих лет Диана носила туфли на каблуке не выше 5 см из уважения к самолюбию своего мужа», — писала Элоиза Моран, автор книги «Образы леди Ди».

«По мере того как повышалась уверенность королевской особы в себе, ее каблуки становились выше. Джимми Чу вспоминал, что в начале их семилетней дружбы Диана всегда заказывала туфли на плоской подошве, а затем, когда ее брак начал рушиться, каблуки стали выше. Сначала они были до 5 см, потом до 7,5 см, затем дошли до 9 см, а потом и до 9,5. Они просто становились все выше и выше», — пишет Моран, ссылаясь на комментарии дизайнера обуви, опубликованные в биографии Ричарда Кея 1998 года «Диана: Нерассказанная история».

На некоторых постановочных фото принц Чарльз выглядел гораздо выше принцессы Дианы — в основном снимки были либо отредактированы, либо будущий король вставал на ступеньку. Это делалось специально для того, чтобы поддержать традиционные гендерные роли того времени, по которым мужчины должны быть выше своих жен.

Истории,Чарльз Виндзор,
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