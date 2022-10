Клип на песню "Every Breath You Take" собрал более миллиарда просмотров

Клип на песню "Every Breath You Take" с альбома британской группы The Police 1983 года "Synchronicity" собрал более миллиарда просмотров на YouTube, обратило внимание издание Variety. Ролик был загружен на видеохостинг в 2010 году.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В настоящий момент он доступен в HD-ремастеринге. Клип на "Every Breath You Take" стал 225-м по счету видео, преодолевшим миллиардную отметку, а также седьмым из числа тех, что были произведены в 1980-е годы.