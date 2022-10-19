Биологи составили "генетический портрет" алтайских неандертальцев

Российские биологи и их зарубежные коллеги секвенировали 13 неандертальцев, найденных в двух алтайских пещерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института эволюционной антропологии (Германия).

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Генетический материал был изъят из Чагырской и Окладниковой пещер, останки в ней датируются периодами 59-50 тыс. лет назад и 44 тыс. лет назад соответственно. Геном извлекли из фрагментов костей и зубов, работой руководил Нобелевский лауреат по физиологии и медицине за 2022 год Сванте Паабо. В результате авторам удалось составить приблизительный "портрет" древних людей.

Исследователи обнаружили, что в Чагырской пещере жила семья из отца-неандертальца и его дочери-подростка, а также ее двоюродного брата и возможной бабушки. В последнем случае, как отмечают палеогенетики, им не удалось установить возраст женщины, поэтому она в равной степени может быть бабушкой, тетей девочки или даже ее двоюродной сестрой.