Биологи составили "генетический портрет" алтайских неандертальцев

Российские биологи и их зарубежные коллеги секвенировали 13 неандертальцев, найденных в двух алтайских пещерах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института эволюционной антропологии (Германия).
Генетический материал был изъят из Чагырской и Окладниковой пещер, останки в ней датируются периодами 59-50 тыс. лет назад и 44 тыс. лет назад соответственно. Геном извлекли из фрагментов костей и зубов, работой руководил Нобелевский лауреат по физиологии и медицине за 2022 год Сванте Паабо. В результате авторам удалось составить приблизительный "портрет" древних людей.
Исследователи обнаружили, что в Чагырской пещере жила семья из отца-неандертальца и его дочери-подростка, а также ее двоюродного брата и возможной бабушки. В последнем случае, как отмечают палеогенетики, им не удалось установить возраст женщины, поэтому она в равной степени может быть бабушкой, тетей девочки или даже ее двоюродной сестрой.
В свою очередь, анализ еще одной сохранившейся части неандертальского генома, мужской Y-хромосомы, показывает, что родственных друг другу мужчин в неандертальских пещерах было значительно больше, чем женщин. Это говорит о том, что мужчины-неандертальцы предпочитали вступать в браки с девушками из других племен, а не женились на соплеменницах. Это характерно для высших приматов и некоторых народов, застрявших в первобытно-общинном строе. Кроме того, удалось подтвердить факт низкого генетического разнообразия в подобных популяциях.