Как «лучший министр обороны России» воевал в Афганистане

Павел Сергеевич Грачев был противоречивой личностью, но многие из тех, кто его хорошо знал, считают, что «афганец»-Герой Советского Союза, последний командующий ВДВ СССР, - один из самых ярких министров обороны постсоветской России.

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Из Рвов – в десантники

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Про раннюю биографию Павла Грачева можно сказать, что это был человек, который делал свою жизнь сам, без посторонней поддержки – деревенский мальчишка из тульской деревни Рвы, сын доярки и слесаря, он после службы в армии поступил в рязанское училище ВДВ и выпустился оттуда золотым медалистом. Некоторое время после окончания училища послужил в Литве, потом на протяжении 4 лет учил курсантов в своей альма-матер.В 30 лет поступил в Военную академию имении М. В. Фрунзе, которую также окончил с отличием. Затем начался афганский период в служебной биографии офицера ВДВ Грачева, состоявший из двух этапов – Павел Сергеевич направлялся в Афган дважды, и именно за заслуги, полученные во время второго назначения в Демократическую Республику Афганистан, он был удостоен высшей военной награды СССР – звания Героя Советского Союза.

Ключевое звено операции «Магистраль»

Во время второй командировки в Афганистан генерал-майор П. С. Грачев командовал 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, которая в конце 1987 – начале 1988 годов принимала участие в одной из крупнейших общевойсковых операций за время пребывания в Афгане ограниченного контингента советских войск, имевшей кодовое название «Магистраль». Целью операции был прорыв многолетней военной и экономической блокады афганского округа Хост и срыв намерений моджахедов по отторжению данной территория от ДРА и устройству на ней независимого исламского государства.

Подразделение ВДВ под умелым командованием Грачева внесло значимый вклад в деблокировку Хоста, что и было отмечено в представлении генерал-майора к высокой награде. За время афганской войны Павел Сергеевич был многократно контужен и несколько раз ранен.

Грачев и ГКЧП

На дальнейшую судьбу П. С. Грачева серьезнейшим образом повлияли преобразования в стране, начавшиеся в 90-х. Августовский путч Герой Советского Союза встретил уже генерал-лейтенантом и командующим ВДВСССР. В этой должности он пробыл неполные 8 месяцев, до развала СССР как государства.Приказу ГКЧП о введении войск в Москву 19 августа 1991 года Грачев подчинился. Особо важные объекты в столице охраняли десантники 106-й ГВДД. Однако на следующий день Павел Сергеевич вместе с рядом других видных представителей советского генералитета отказался от плана штурма Верховного Совета РСФСР, где засели противники путчистов. Уже тогда у Грачева начались более плотные контакты с Б. Н. Ельциным, избранным Президентом РСФСР всего 2 месяца назад и признанным лидером антагонистов ГКЧП.

Впоследствии нежелание П. С. Грачева активно участвовать в вооруженном государственном перевороте сыграло решающую роль в его дальнейшем карьерном продвижении Президентами СССР и РСФСР М. С. Горбачевым и Б. Н. Ельциным.

Карьерный взлет после распада СССР