Какие тайны бывший советский разведчик выдал Западу

60 лет назад, 22 октября 1962 года, сотрудники КГБ задержали полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил СССР Олега Пеньковского. Фронтовик, герой Великой Отечественной войны оказался агентом сразу двух иностранных разведок — британской и американской, — а по объему и значимости переданной на Запад информации стал самым результативным шпионом в советской истории. Задержание Пеньковского в разгар Карибского кризиса вошло в историю холодной войны, а процесс над ним сделали в СССР показательным. Историю советского разведчика, ставшего иностранным шпионом, вспомнила «Лента.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

30 декабря 1961 года из подъезда дома на Кутузовском проспекте вышла молодая женщина — гражданка Великобритании Анна Чизхолм. Красивая иностранка в дорогом пальто выделялась среди прохожих, поэтому оперативнику КГБ Николаеву не составляло труда вести за ней наблюдение с безопасного расстояния. Чизхолм была женой кадрового сотрудника разведки, второго секретаря британского посольства в Москве. Женщина отправилась на Цветной бульвар, купила там килограмм яблок, а после этого пошла в сторону Трубной площади.

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Николаев обратил внимание: Чизхолм проверяла, нет ли за ней хвоста. Дойдя до конца улицы, она развернулась, пошла обратно и свернула в Малый Сухаревский переулок и зашла в подъезд дома №11. Николаев прошел мимо и, скрывшись за одним из автомобилей, через стекло наблюдал, как пару минут спустя британка вышла из подъезда. Оперативник хотел было двинуться за ней, но в этот момент из того же подъезда вышел солидный мужчина средних лет в сером пальто. Он осмотрелся и направился в противоположную от Чизхолм сторону, постоянно оглядываясь.

Николаеву все это показалось подозрительным, и в своем рапорте он подробно описал эпизод в Малом Сухаревском переулке. Человеком в сером пальто оказался полковник ГРУ Олег Пеньковский.

«Проявил мужество и героизм»

Олег Пеньковский родился на Кавказе в 1919 году в неполной семье, его воспитывала мать. Он окончил школу в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ), затем с отличием окончил — военное училище, стал офицером. В 1939 году Пеньковский участвовал в «Зимней войне» с Финляндией, но его часть была далеко от передовой, воевать ему не пришлось.

Начало Великой Отечественной войны Пеньковский встретил в должности помощника начальника политотдела по комсомольской работе Московского артиллерийского училища. Командиры отмечали его высокую дисциплину и исполнительность.

Благодаря этим качествам он быстро двигался по карьерной лестнице.

Уже в начале 1942 года Пеньковский становится офицером по особым поручениям Военного совета Московского военного округа, а в 1943 году — начальником учебных сборов истребительно-противотанковых частей. В характеристиках отмечалось, что свое дело комсомолец Пеньковский знает хорошо.

В том же 1943 году он отправился на фронт в должности командира 323-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка в составе бригады 1-го Украинского фронта. Пеньковский дважды был ранен и в начале 1944 года получил свой первый орден — «за проявленные мужество и героизм».

Войну Олег Пеньковский закончил в звании майора с орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и за освобождение Праги, столицы Чехословакии. Изучавшие биографию Пеньковского чекисты заметили, что важную роль в его жизни сыграл маршал Сергей Варенцов — командующий всей советской артиллерией.

Они познакомились случайно. В 1944 году после ранения Пеньковский попал в госпиталь, где был генерал-лейтенант Варенцов, в то время адъютант командующего артиллерией 1-го Украинского фронта. Когда Пеньковского выписали из госпиталя, он зашел к генералу в палату, чтобы выразить ему свое почтение.

Пеньковский сказал Варенцову, что возвращается на фронт, и спросил, нет ли у генерала для него поручений. Тогда Варенцов попросил нового знакомого возвращаться через Львов, повидать его семью и передать письмо супруге.

Приехав во Львов, Пеньковский постарался сделать все, чтобы понравиться семье Варенцова. Жена генерала была в восторге от элегантного офицера, тепло поблагодарила за письмо от мужа. Так Пеньковский на правах друга вошел в семью генерала, — Николай Чистяков, генерал-лейтенант юстиции СССР

«Мстительный и злобный человек»

После победы Пеньковский женился на 17-летней дочери генерала Дмитрия Гапановича, под началом которого служил на фронте. Тесть похлопотал за зятя, и в том же году Пеньковский поступил в Военную академию имени Фрунзе.

В 1949 году Пеньковский в 30 лет получил звание полковника, а затем, опять же при поддержке тестя, поступил в военно-дипломатическую академию Советской Армии, где в совершенстве овладел английским языком.

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Его направили в четвертое управление ГРУ, занимавшееся вопросами Ближнего Востока.

В 1955 году Пеньковского командировали в Турцию: там он работал старшим помощником военного атташе СССР, но на деле являлся резидентом ГРУ. Общение с коллегами у него не заладилось: те считали Пеньковского амбициозным карьеристом, ставящим свое «я» выше интересов общего дела.

Особенно невзлюбил его начальник, генерал Николай Рубенко-Савченко, называвший Пеньковского бездарным разведчиком. Полковник платил той же монетой: он считал генерала старым, твердлобым и упертым человеком. Они оба бесконечно писали в Москву жалобы друг на друга.

Мстительный и злобный человек, беспримерный карьерист, способный на любую подлость, — из характеристики генерала Рубенко-Савченко на Олега Пеньковского.

Однажды коллеги проследили за Пеньковским — как он считал, по просьбе генерала Рубенко-Савченко. Они заметили, что на местном рынке тот продавал ювелирные украшения и фотоаппаратуру. Позже полковник объяснял следователям: ему нужны были деньги на подарки «нужным людям» в столице.

Пеньковский пояснял — люди падки на лесть и хорошее отношение, а он никогда не пренебрегал возможностью любыми способами расположить к себе тех, кто мог быть полезен для его карьеры.

Один начальник справлял свое шестидесятилетие, и Пеньковский преподнес юбиляру бутылку французского коньяка с цифрой 60. Он пояснил: это коньяк шестидесятилетней выдержки, что соответствует возрасту юбиляра. Коньяк пили маленькими рюмочками, как дорогой бальзам, и дивились уникальному подарку. Пеньковский рассказал нам на допросе, что это был обычный коньяк «Наполеон». А цифру 60 он наклеил сам, вырезав ее из журнала, — Николай Чистяков, генерал-лейтенант юстиции СССР

«Наш "герой" возвращается в ГРУ»

Еще во время службы в Турции за Пеньковским замечали, что он пытался общаться с иностранцами, в том числе из Великобритании и США. По одной из версий, он предлагал свои услуги представителям спецслужб стран НАТО, но те предполагали, что это — провокации русских, а потому не спешили работать с Пеньковским.

В 1956 году полковника вызвали в Москву, на беседу с контрразведкой. По некоторым данным, это было связано не столько с жалобами генерала Рубенко-Савченко и торговлей на рынке Анкары, сколько с провалом агента ГРУ в Турции.

Были подозрения, что его сдал Пеньковский, желавший отомстить ненавистному начальнику.

Над Пеньковским, которого спешно уволили из ГРУ, нависла угроза уголовного дела по серьезной статье или, в лучшем случае, службы на дальних рубежах Родины. Но тут Пеньковский встретился со старым фронтовым другом Сергеем Варенцовым, к тому моменту — маршалом, отвечавшим за всю советскую артиллерию.

Товарищи встретились, выпили, вспомнили былое — и Пеньковский рассказал маршалу грустную историю, как дураки и твердолобы из зависти выгнали со службы такого честного человека, как он. После этого сам Варенцов и целый ряд других высокопоставленных людей стали хлопотать за Пеньковского. Благодаря столь мощной протекции он отделался лишь увольнением из ГРУ. При этом Пеньковский остался жить в Москве в распоряжении управления кадров Министерства обороны и сохранил звание — невероятное везение для тех лет. А в 1957 году Варенцов помог Пеньковскому стать начальником курса в Военной академии имени Дзержинского.

Это была не пыльная и хорошо оплачиваемая работа. Позже Варенцов направил своего друга на высшие инженерные курсы, где обучали обслуживанию установок с советским ракетным оружием.

В 1959 году наш «герой» возвращается в ГРУ. По утверждению многих источников, руководитель советской военной разведки (1958-1962) генерал армии Иван Серов хорошо знал Пеньковского, — Сергей Чертопруд, российский документалист.

Уже через несколько месяцев, будучи действующим полковником ГРУ, Олег Пеньковский занял должность заместителя начальника отдела в управлении внешних сношений в Государственном комитете при Совете Министров СССР по координации научно-исследовательских работ. По некоторым данным, новый пост Пеньковского позволял ему периодически выезжать за рубеж и без ограничений общаться в Москве с иностранцами.

«Отнесите пакет в американское посольство»

Июнь 1960 года, разгар холодной войны. На Москворецком мосту в Москве группа американских студентов фотографировалась на фоне Кремля, когда к ним подошел незнакомец в плаще и шляпе. По его серьезному выражению лица они поняли — это не обычный прохожий. Мужчина (это был полковник Пеньковский) протянул конверт и по-английски попросил передать его в американское посольство.

Студенты согласились. В тот же день письмо оказалось на столе у резидента американской разведки в посольстве США в Москве. В нем подробно рассказывалось, как за месяц до этого над советской территорией был сбит американский разведывательный самолет U-2 под управлением Гэри Пауэрса (подробнее об этом событии можно прочитать здесь).

Инцидент с самолетом Пауэрса привел к серьезному дипломатическому скандалу и усилил конфликт между СССР и США. Между тем, ознакомившись с письмом Пеньковского, американцы поняли: автор послания владеет секретной информацией. При этом он обещал сообщить еще много интересного.

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Пеньковский, как принято говорить среди сотрудников спецслужб, «инициативно предложил» американцам пометить мелом одну из телефонных будок в центре Москвы, где они хотели бы получить новые сведения. Но в ЦРУ на предложение не отреагировали, заподозрив провокацию. И четыре месяца спустя, находясь в командировке в Ленинграде, Пеньковский повторил попытку.

Пеньковский под благовидным предлогом зашел в номер к англичанину Мерримену и, включив на полную громкость приемник, таинственно вручил ему пакет с секретными бумагами. «Отнесите пакет в американское посольство», — попросил Пеньковский. Но британец выставил его за дверь: перед поездкой в Союз Мерримена хорошо проинструктировали насчет возможных провокаций КГБ, — из публикации Александра Хинштейна в газете «Московский комсомолец», 2006 год.

В своей публикации журналист Хинштейн (ныне — депутат Госдумы) отмечал: поведение Пеньковского в Ленинграде выглядело странным. Как профессиональный разведчик он не мог не понимать, что такой подход к иностранцу сильно повышал вероятность провала.

Тем не менее неделю спустя, уже в Москве, он снова подошел к Мерримену и стал умолять его взять пакет с секретными данными, чтобы передать их нужным людям.

Пеньковский даже оставил свой номер телефона и сказал, когда ему можно звонить, но звонка так и не дождался.

Пару месяцев спустя полковник попытался наладить контакт с доктором Харрисоном — директором программы геологических исследований Канады, которого по служебному заданию сопровождал в поездке. Харрисон вспоминал, что Пеньковский поразил его своей критикой советской системы и разговорами об угрозе ядерной войны на протяжении всей поездки.

Уже в гостинице полковник вырвал пару проводов из стены, заявив, что это поможет защититься от прослушки КГБ, и предложил Харрисону сотрудничество. Впечатленный откровенностью гостя в момент, когда противостояние СССР и США шло к своему пику, доктор свел его с торговым советником канадского посольства Ван Влие.

Встреча полковника ГРУ и канадского дипломата произошла в том же номере гостиницы «Националь». На сей раз Пеньковский обошелся без выдергивания телефонных проводов. Он действовал еще эффектнее. Без лишних слов завел канадца в ванную, включил на полную мощность краны и впихнул ему очередной пакет с секретными бумагами: будто бы с описанием советских ракет. Через два дня Ван Влие вернул конверт, так и не решившись его распечатать, — из публикации Александра Хинштейна в газете «Московский комсомолец», 2006 год.

Но западные спецслужбы в конце концов все же обратили внимание на инициативного полковника. По поручению британской разведки MI6 в Москву прибыл коммерсант Гревилл Винн, который выразил желание сотрудничать с СССР в вопросах промышленности. Руководство Госкомитета по науке и технике поручило работу с ним Пеньковскому.

Тогда англичанин пригласил советскую делегацию вместе с Пеньковским в Лондон. Полковнику ГРУ нужен был этот выезд, чтобы лично побеседовать с американскими и английскими разведчиками. Их встреча состоялась в лондонском отеле Mount Royal 20 апреля 1961 года. С этого времени Олег Пеньковский официально стал шпионом английской и американской разведок.

«Погорели 600 советских разведчиков»

Пеньковский признавался на допросе, что в ту самую первую встречу в лондонском отеле его обучили пользоваться портативным фотоаппаратом, изготавливать микропленку и пользоваться тайнописной копировальной бумагой. Ему продемонстрировали тысячи фотографий граждан СССР, и он опознал среди них 700 агентов КГБ и ГРУ.

Было решено, что Пеньковский будет поддерживать связь через коммерсанта Гревилла Винна, который ради этих встреч начал регулярно ездить в Москву. Западные спецслужбы дали полковнику псевдоним Hero (Герой). Теперь Пеньковский практически не вылезал из военных архивов, куда благодаря протекции маршала Варенцова у него был круглосуточный доступ. Там он бесконечно фотографировал секретные документы, нанеся советским спецслужбам огромный ущерб.

На Запад Пеньковский сумел передать 111 пленок Minox, на которые было отснято 5500 документов общим объемом в 7650 страниц. По его наводке, если верить опубликованным на Западе документам, «погорели» 600 советских разведчиков, 50 из них — офицеры ГРУ, — Александр Зданович, историк, советский и российский деятель спецслужб.

Однако у исследователей есть разные мнения на этот счет. В частности, журналист Александр Хинштейн в 2006 году утверждал, что, хотя Пеньковский и передал Западу тысячу документов, ни один агент не пострадал, и никто из советских разведчиков не был раскрыт.

Впрочем, полковник в любом случае стал самым успешным «кротом» западных стран на территории СССР. Он смог доказать, что американцы ошибаются, думая, что Советский Союз значительно опережает их в количестве ядерных ракет. Пеньковский сообщил много ценной информации об устройстве советского общества и его слабых местах.

Но главное — считается, что именно он сыграл ключевую роль в Карибском кризисе, передав на Запад подробные данные о готовящемся размещении на Кубе советских ракет и их возможностях. Благодаря этому в США поняли, что у СССР нет такого количества ракет, чтобы выиграть ядерную войну с США, а значит, Кеннеди мог говорить с Хрущевым с позиции силы.

С другой стороны, точные характеристики указывали на то, что при запуске с Кубы советские ракеты могли нанести Штатам колоссальный ущерб. На Западе считают, что в конечном итоге Кеннеди был вынужден договариваться с Хрущевым, опираясь в том числе на информацию от Пеньковского.

Так миновала угроза глобальной ядерной войны

Между тем в ходе заграничных командировок Пеньковский успевал совершать по несколько конспиративных встреч с представителями западных разведок. Он работал так активно, что представители МI6 в какой-то момент даже попросили его сбавить обороты, чтобы не привлекать внимание КГБ.

Но Пеньковский был неудержим: он просил встречи с британским премьер-министром и другими представителями высшего руководства страны. Полковник очень хотел доказать, что ему можно доверять. В ответ изменнику обещали переезд за границу вместе с семьей после завершения всех дел в СССР, а также оклад в две тысячи долларов в месяц.

Еще по тысяче Пеньковский должен был получить за каждый месяц агентурной работы в СССР.

Шпиону даже обещали сохранить звание полковника — и тщеславный Пеньковский не удержался. Он захотел примерить на себя иностранную форму, чтобы понять, каким полковником он больше хочет быть — английским или американским.

Пеньковскому «хватило ума» даже сделать фотографии в этой форме. Позже эти снимки будут демонстрироваться в СССР как ярчайшее доказательство падения советского человека, предавшего свою Родину.

«Мы могли потерять его»

Согласно официальной версии, Пеньковский привлек внимание советских спецслужб тем, что дважды встретился с женой второго секретаря британского посольства в Москве (по совместительству — кадрового сотрудника английской разведки) Анной Чизхолм. Об их первой встрече на глазах у оперативника КГБ Николаева 30 декабря 1961 года рассказывалось в начале статьи.

Несколько недель спустя, 19 января 1962 года, Николаев шел за Анной Чизхолм по Арбату, держась на безопасном расстоянии.

В какой-то момент он заметил, что женщина свернула в Арбатский переулок. Там, в телефонной будке, Николаев вновь увидел загадочного мужчину в сером пальто. Пройдя мимо будки, англичанка зашла в ближайший подъезд. Минуту спустя незнакомец повесил трубку и прошел за Анной в то же здание.

Внутри они пробыли около минуты, а затем вышли и отправились в разные стороны. Мужчина быстрым шагом добрался до остановки и запрыгнул в отъезжающий троллейбус — оперативник Николаев едва не потерял свою цель.

Мы могли бы потерять его, если бы к нам вовремя не подъехала машина. Мы сели в нее и догнали цель через остановку, а затем я подсел к нему в троллейбус. Он вышел на улице Горького [ныне Тверская — прим. «Ленты.ру»] и пошел в сторону Моссовета, — из воспоминаний бывшего оперативника КГБ СССР Николаева.

Мужчина проверял, нет ли за ним хвоста — оглядывался, внезапно останавливался, смотрел в отражения оконных и автомобильных стекол. Но Николаев, опытный специалист по наружному наблюдению, ничем себя не выдал: он проследил, как незнакомец вошел в здание Совета министров СССР по координации научных работ.

Вскоре личность неизвестного установили — им оказался полковник ГРУ Олег Пеньковский. Причем целью КГБ была не слежка за Анной Чизхолм — искали именно Пеньковского. Насчет того, как о нем узнали советские спецслужбы, есть две основные версии.

Согласно первой, советский агент в Великобритании Джодж Блейк сообщили КГБ о том, что жена консула Анна Чизхолм встречается в Москве с неким человеком из силового ведомства.

В КГБ решили проверить эту информацию. По другой версии, за Анной не вели постоянное наблюдение, но порой следили в целях профилактики — как и за другими сотрудниками иностранных посольств. А мужчина в сером пальто сам привлек внимание чекистов тем, что дважды оказался рядом с англичанкой.

«Они просили от имени больших людей»

После того как полковник Пеньковский в Москве дважды встретился с Анной Чизхолм, за ним установили тщательное наблюдение.

За квартирой полковника на набережной Максима Горького [ныне Космодамианская — прим. «Ленты.ру»] установили наблюдение с применением телескопической техники и приборов ночного видения. Была задействована и новейшая техника слухового контроля. Каждое его появление у окна тщательным образом фиксировалось, — Александр Кулагин, подполковник КГБ.

Сам Пеньковский проявлял удивительную беспечность. Сотрудники, наблюдавшие за ним, видели, как полковник фотографировал некие документы и работал с радиоприемником. Все это он делал у окна или на балконе. Действия Пеньковского фиксировали в том числе благодаря скрытой камере, закрепленной в ящике для рассады над его квартирой. Но и каждый шаг полковника за пределами квартиры также был под наблюдением чекистов.

В какой-то момент радиоконтрразведка запеленговала в квартире у Пеньковского работу приемника, передающего сигналы азбуки Морзе. Дешифровщики выяснили: сигналы шли во франкфуртский радиоцентр ЦРУ. Как оказалось, Пеньковский регулярно устраивал скрытые встречи с гражданами США и Великобритании, причем порой в самом центре Москвы.

Одна из таких встреч в июне 1962 года состоялась в московской гостинице. На нее пришел британский бизнесмен и разведчик Гревилл Винн. Хотя Пеньковский громко включил в ванной воду и патефон с музыкой, сотрудники КГБ смогли расшифровать часть разговора полковника с британцем.

Они просили сказать от имени больших людей, что вы сделали достаточно, отмена вашего выезда в США вводит новые ограничения, — из беседы Гревилла Винна с Олегом Пеньковским.

После этого наблюдение за Пеньковским усилили. Чекисты при помощи скрытой камеры смогли разглядеть документы, которые изучал в своей квартире полковник: стало ясно — он передает секретные сведения. В то же время у Пеньковского намечалась командировка за границу. Тогда его одежду тайно обработали веществом, вызвавшим сыпь на половом органе.

Полковник поспешил в доктору, который пригласил на прием и жену Пеньковского. Пока она была в кабинете врача, оперативники достали из кармана ее пальто ключ от квартиры, в соседнем кабинете сделали дубликат и отправились на обыск. Через некоторое время жена Пеньковского пошла домой, а его самого оставили в госпитале для обследования.

«Игра проиграна»

22 октября 1962 года 43-летнего полковника Пеньковского прямо из палаты привезли в здание КГБ на Лубянке, в кабинет следователя Александра Гвоздилина. Пеньковский высокомерно и с легкой насмешкой взглянул на следователя и строго сказал: «Я честный человек. Меня арестовали по ошибке».

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Тогда следователь предложил гостю присесть, пообещав разобраться в ситуации. Пока они беседовали на Лубянке, в трехкомнатной квартире задержанного полковника шел обыск. Его жене сказали, что Пеньковский подозревается в некоем преступлении и велели молчать.

Обыск дал поразительные результаты. В письменном столе Пеньковского обнаружили хитро сделанный тайник, из которого следователь изъял шпионские принадлежности: записи Пеньковского с номерами телефонов иностранных разведчиков, донесения и фотопленки, шесть шифровальных блокнотов, три фотоаппарата Minox, записку с указанием радиоволн, на которых Пеньковский принимал инструкции от иностранных разведок. Тут же был радиоприемник Sony, с помощью которого он принимал шифрограммы из разведцентра, — Николай Чистяков, генерал-лейтенант юстиции СССР.

По воспоминаниям Николая Чистякова, когда Пеньковский понял, что в КГБ все знают и особенно когда его похвалили за хорошо сделанный в письменном столе тайник, он поник и горько произнес: «Игра проиграна — я прошу прервать допрос и дать мне немного времени, чтобы подумать в одиночестве». Вскоре он обратился к следователю со словами: «Я преодолел боязнь ответственности за совершенное мною преступление и готов рассказать обо всем».

«Такие преступления нельзя ничем искупить»

Работавшие над делом Пеньковского советские следователи вспоминали, что после задержания он не отпирался и честно рассказывал обо всех своих связях и контактах, а также раскрывал имена людей, с которыми работал. Через десять дней после его задержания в Будапеште был схвачен и связной Гревилл Винн.

Любопытно, что в голливудском фильме 2020 года «Игры шпионов», где роль Гревилла Винна исполнил Бенедикт Камбербэтч, сценаристы пошли на явный вымысел. Они выставили Пеньковского благородным спасителем мира, который пытался отвести удар от британского бизнесмена. На деле же именно подробные показания Пеньковского легли в основу дела Винна. На следствии полковник раскаялся и пытался убедить сотрудников КГБ в том, что он еще может быть полезен.

Как утверждал один из руководителей КГБ Владимир Семичастный, в письме, которое ему отправил предатель, отмечалось, что работу Пеньковского высоко ценили и отмечали на Западе, и он будет очень полезен, если теперь ему позволят работать против своих недавних покровителей. А если же от него будет недоброкачественный материал, то можно уничтожить его семью и добраться до него самого, — Анатолий Сивов, российский историк.

Стоит отметить, что Пеньковский отнюдь не был идеальным семьянином. Он регулярно изменял жене в заграничных поездках, бывал груб и, главное, давал минимум денег своим близким. При этом его пожилая мама вынуждена была работать уборщицей, чтобы свести концы с концами.

Суд над Олегом Пеньковским был открытым. На него пригласили множество журналистов, и сам процесс подробно освещало государственное телевидение — это было эпохальное событие для того времени. Пеньковский ясно и четко отвечал на вопросы, гособвинение даже сочло его довольно дерзким.

На кадрах с процесса заметны явные кинематографические приемы, а также нарочито поставленная речь и четкая дикция у всех участников. Сам Пеньковский на кадрах тоже ведет себя на удивление уверенно. Есть версия, что за показное и полное покаяние ему обещали жизнь в далекой ссылке. Не исключено также, что он надеялся на обмен со стороны Запада. Но ни одному из этих вариантов не суждено было сбыться.

Есть такие преступления, которые ничем нельзя искупить. Я не вижу в этом вопросе никакой альтернативы, никакого выбора. Предателю и шпиону, продавшему свое Отечество, нет места на земле: я требую приговорить Пеньковского к смертной казни, — из речи гособвинителя — главного военного прокурора Артема Горного.

Когда 11 мая 1963 года Пеньковскому вынесли смертный приговор, он, по словам очевидцев, «закрыл лицо руками и долго их не опускал». Осужденный подал апелляцию, которая сразу же была отклонена. С приговором тянуть не стали: пять дней спустя, 16 мая в 16 часов 17 минут Олега Пеньковского расстреляли в Бутырской тюрьме.