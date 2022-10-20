5 неожиданных причин, почему в СССР вешали ковры на стены

Конечно, дело было не только в моде или эстетике.

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Ковер на стене прочно ассоциируется у многих с квартирами времен СССР, а сейчас такое декорирование стен считается устаревшим и весьма странным. Но у наших бабушек были веские причины вешать теплые ковры на стену, а эстетика — лишь одна из них.

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Продемонстрировать финансовое положение

Качественные ковры с мягким ворсом и сейчас могут обойтись в крупную сумму, а несколько десятков лет назад их было сложно найти, а позволить такую покупку могли себе далеко не все. Шерстяной ковер отличного качества был знаком, что с финансами в семье все в порядке. Предмет служил десятилетиями, ведь по нему никто не ходил.

Утеплить комнату

В деревнях дом отапливали дровами, а в городах, конечно, использовали центральное отопление. Но деревянные окна плохо удерживали тепло, поэтому важно было не давать комнате остыть. Ковер отлично с этой задачей справлялся. Чем качественнее он был, тем лучше помогал сберечь тепло и не давал простужаться.

Создать звукоизоляцию

В домах, которые принято называть «хрущевками», звукоизоляция была настоящей проблемой. Можно было услышать, как соседи не только слушают музыку, но и разговаривают, кашляют, как кипит чайник. Конечно, комфорта это не добавляло. Поэтому дополнительная прослойка на стенках считалась отличным вариантом для создания приватности. Ковры с целью звукоизоляции часто вешали на стены в детских или спальнях.

Сохранить обои

Поклеить обои еще 40 лет назад было непростой задачей: клей часто разводили сами, варили его, а бумажное полотно могло рваться и расползаться. Поэтому менять обои раз в пару лет никто не собирался, а значит, их надо было сохранять. Ковер служил способом уберечь стены от загрязнений и повреждений: его часто вешали за креслами или диваном, чтобы мебель не оставляла на обоях темных следов.

Закрывали неровности стен