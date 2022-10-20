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52 минуты назад

Трое посетителей не заплатили 33 тыс. рублей на счет и ушли

runews24.ru

Совладелец красноярского гриль-бара «Крылья» Ольга Верещагина сообщила о трех дерзких недобросовестных посетителях, которые 19 октября смогли обмануть работников заведения на 33 тысячи рублей .

Трое посетителей не заплатили 33 тыс. рублей на счет и ушли
Фото: runews24.rurunews24.ru

Согласно показаниям хозяйки заведения и записям видеокамер наблюдения, сначала в гриль-бар зашла пара из молодого человека и его девушки, которые сделали заказ на приличную сумму, включавший горячие блюда и алкоголь.

Чуть позже к пирующей парочке присоединился еще один молодой человек, который также сделал хороший заказ официантам.

В общей сложности совместная трапеза длилась 5-6 часов, уточняет Верещагина и добавляет, что гости вели спокойно, поэтому у персонала не возникло подозрений, когда из зала незаметно скрылся сначала молодой человек, а потом и девушка со своим ухажером.

Итогом смены гриль-бара «Крылья» в тот день стал убыток в размере 33 тысячи рублей, посетовала хозяйка заведения и добавила, что уже написала заявление в органы полиции и даже объявила вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за информацию об аферистах.

Истории,Ольга Верещагина,
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