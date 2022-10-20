Бастарды Берии: судьба внебрачных детей последнего наркома НКВД

У Лаврентия Берии были десятки любовниц и внебрачные дети. Нарком не всегда препятствовал тому, чтобы его сожительницы беременели и рожали.

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Этери

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Дочь Берии от его связи со школьницей Валентиной Дроздовой, Марта (Этери), как писал автор книги «Самые секретные родственники» Николай Зенькович, вышла замуж за Александра Гришина, сына первого секретаря московского горкома КПСС Виктора Гришина. Гришин-старший, узнавший, чья это дочь, якобы испрашивал разрешения на брак у самого Леонида Брежнева. Брак этот продолжался недолго. Известно, что Марта Дроздова работала в московском приборостроительном институте и всегда избегала публичности.

Охранник Берии Иван Малиновский вспоминал, что нарком часто навещал Валентину Дроздову (Лялю) в доме на улице Горького. По словам Малиновского, о существовании второй семьи у мужа знала и его жена Нина Гегечкори. Когда супруга каждую весну уезжала на отдых в Карловы Вары, Берия открыто проводил время с Лялей и Этери.

Эскандер

По словам жителя села Тюбук (Челябинская область) Игоря Лопатченко, его отец Эскандер был сыном Лаврентия Берии от заключенной озерского лагеря ГУЛАГа, осужденные которого строили реактор НПО «Маяк». Как рассказывал Эскандер Гарибов, он долго не знал, кто его настоящие родители. С 23-летней заключенной (ее имя так и осталось неизвестным) Лаврентий Берия встречался во время своего визита в научно-производственное объединение «Маяк». Когда узнал, что девушка забеременела, приказал отстранить ее от работы и снял для молодой матери и сына квартиру в Озерске.

Эскандер Гарибов получил домашнее образование – ни в детсад, ни в школу он не ходил. Окончив институт, Гарибов получил руководящую должность в НПО «Маяк», женился. Известно, что он эмигрировал в США и работал в атомной промышленности.

Детей могло быть больше

Писатель Андрей Сухомлинов в своей книге приводил информацию о сотнях любовниц Лаврентия Берии. Согласно показаниям доверенного лица наркома Рафаэля Саркисова, данным на следствии по делу Берии, его начальник в Тбилиси сожительствовал с «гражданкой Максимашвили», и родившийся в результате этой связи ребенок был сдан в московский детдом. Как говорил Саркисов, множество любовниц Берии по настоянию влиятельного «глубоко морально разложившегося» сожителя делали аборт.