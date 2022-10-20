«Пиранья»: как в СССР построили самую незаметную подлодку

В ответ на постоянное усиление флота НАТО в середине 70-х годов советское руководство решило сделать упор на небольшие по размерам подводные лодки, которые могли бы действовать в реках, на мелководье и на территории баз флота противника. Сверхмалую подлодку (проект получил обозначение 865 и шифр «Пиранья») должны были разработать в конструкторском бюро «Малахит».

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Сверхмалые и малые подлодки в Советском Союзе не строились и не проектировались. Но сложившаяся геополитическая обстановка буквально требовала создание аппарата, который мог бы выполнять задания в мелководных, прибрежных и сложных для навигации районах — то есть там, где подводные лодки привычных размеров действовать не могли по вполне объективным причинам. К тому же, в условиях постоянно совершенствующейся противолодочной обороны, микросубмарины могли доставить противнику немало хлопот.

К разработке проекта в КБ «Малахит» приступили в 1973 году. Изначально главным конструктором проекта был назначен Лев Чернопятов. На этом посту в 1984 году его сменил Юрий Минеев. На тот момент в стране опыта не то что по созданию, но и проектированию таких подлодок не было. Поэтому Чернопятову и его команде пришлось начинать работу практически с нуля. От них требовалось создать аппарат, способный погружаться на 60-200 метров, при этом имеющий водоизмещение до 80 тонн.

Перед конструкторами была поставлена абсолютно новая задача, выполнение которой не могло быть возможным без проведения большого количества испытаний будущей лодки в естественной среде, разнообразных масштабных экспериментов. Все это было затратно не столько с финансовой стороны (тогда на эту составляющую внимания обращали мало), сколько по времени. Так, закладка первой опытной подлодки проекта 865 произошла только в июле 1984 года в Ленинградском адмиралтейском объединении. Забегая вперед, стоит сказать, что первая субмарина на службу во флот была зачислена в 1988 году, а вторая — в 1990. Собственно, всего и было выпущено две «Пираньи».

Из чего состоит «Пиранья»?

Корпус микроподлодки состоял из титанового сплава. Внутри было три отсека: центральный пост, электромеханический отсек и шлюзовая камера. Основные элементы управления, средства отображения информации, аккумуляторы, люк для входа и перископ располагались в центральном отсеке. Двигатель, вентилятор и компрессор — в электромеханическом. Отсеки разделялись друг от друга перегородками, в которых были двери.

Что касается вооружения, то «Пираньи» могли быть «напичканы» либо двумя минами, либо двумя торпедами. Экипаж субмарины состоял из трех человек (командир, он же штурман, помощник по радиоэлектронному вооружению и помощник по электромеханической части). Еще шестеро (диверсионная группа) могли находиться на борту. Довольно комфортный выход водолазы осуществляли через шлюзовую камеру. Подлодка могла развивать скорость до 6,6 узла.

Отличали субмарину не только размеры (длина — 30 метров, ширина — 4,7 метра), но и инновационный на то время подход к шумоизоляции. Подлодка была максимально малозаметной и тихой. Например, во время учений в Балтийском море лодку не смогли обнаружить ни эскадренный миноносец, ни большой противолодочный корабль. Передовой она была и в отношении автономности — до 10 суток.

Несмотря на то, что обе построенные субмарины во время испытаний и на службе продемонстрировали себя только с хорошей стороны, век их оказался недолгим. Прослужили они около 10 лет. Из состава флота «Пираньи» были выведены, а потом и утилизированы в Кронштадте, соответственно, в 1998 (первая) и 2001 (вторая) годах.

Выходы в море этого плавательного средства всегда были непростыми (из-за слишком большого водоизмещения), а поэтому и нечастными. Сыграло роль и отсутствие финансирование, а также высказывания специалистов, что особой необходимости в субмаринах нет.

При этом параллельно со строительством малых подлодок велась разработка проекта 8652 («Пиранья-2»). Принципиальное отличие — в энергетической установке, в которой используется электрохимический генератор. Проект успели утвердить в 1991 году, но дело так дальше не пошло. Работы были приостановлены из-за нехватки денег. Но в КБ «Малахит» надеялись на возобновление производства. Всю необходимую документацию (в том числе и чертежи) удалось сохранить.

Как самосвал

Часто для наглядной демонстрации размеров подлодки, ее сравнивали с самосвалами. Понятно, что сравнение это весьма условное. Сопоставимы «Пираньи» разве только с БелАЗ-75710, самым большим самосвалом в мире, построенным в 2013 году в Белоруссии.

Белорусский гигант высотой сравним с трехэтажным жилым домом, а его ширина — 21 метр. Максимальная скорость — 25 км/ч. При весе в 386 тонн самосвал может перевезти в среднем 496 тонн. В 2014 году грузовое транспортное средство установило рекорд Гиннесса, провезя по испытательному полигону груз, весом в 503 с половиной тонны. Понятно, что в период разработки субмарин, размеры выпускаемых самосвалов были значительно «скромнее».