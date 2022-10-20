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2 часа назад

Ученые сняли на фото чесание тунца об акулу

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что тунцы и другие рыбы трутся об акул, чтобы сбросить с себя паразитов. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Ученые сняли на фото чесание тунца об акулу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые сняли и отсмотрели тысячи часов видео, на которых обитатели открытого океана живут своей жизнью. Они обнаружили, что тунцы в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах избавляются от зуда трением об акул. Причем из всех рыб они предпочитают именно этих, желательно наименьшего размера — чтобы акула не съела их.

Кожа акулы состоит из небольших зубоподобных структур, называемых дермальными зубчиками. На ощупь она похожа на наждачную бумагу, а в доиндустриальные времена ее использовали как раз в этом качестве.

Не только тунец, но и другие рыбы чесались об акул, демонстрируя при этом различное поведение. Тунцы вели себя довольно аккуратно, выстраиваясь позади акулы в очередь на чесание. Радужные бегуны суетливо сбивались в стаю за акулой и по очереди врезались в нее.

Ученые предполагают, что почесывания используются тунцам для удаления паразитов и омертвевшей кожи. Эти рыбы являются хозяевами самых разных групп паразитов, но водная среда предоставляет мало возможностей для их удаления.

В пользу этой гипотезы говорит то, что рыбы склонны чесать голову и бока больше, чем другие части тела. Именно здесь находятся области, сильно страдающие от паразитов.

Численность некоторых видов акул сократились на 92% у побережья в Австралии. Ученые опасаются, что дальнейшее их вымирание может осложнить борьбу рыб с паразитами по всему миру.

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