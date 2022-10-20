На сколько часов Сталин хотел уменьшить рабочий день

По мнению Сталина, пятичасовой рабочий день в СССР был просто необходим для построения коммунизма. Более полное обоснование введения подобного новшества в советском трудовом законодательстве глава государства привел в своем сборнике статей «Экономические проблемы социализма в СССР», вышедшем за год до смерти автора.

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Советский трудовой хронометраж

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Информагентство ТАСС приводит хронологию изменений в трудовом законодательстве СССР, происходивших при Сталине и после его смерти. Одним из первых декретов Совета народных комиссаров, изданных в октябре 1917 года, был декрет об установлении 8-часового рабочего дня (при Николае II он мог достигать и 11 часов). Выходной на неделе был один – воскресенье.

Почти 10 лет, с 1929-го по 1940-й годы, во время правления Иосифа Сталина, в СССР рабочий день составлял 7 часов. Ровно за год до начала Великой Отечественной войны Президиум Верховного Совета СССР издал указ о введении 8-часового рабочего дня, рабочая неделя по-прежнему оставалась шестидневной с выходным в воскресенье. Спустя 4 дня после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз рабочий день официально удлинился на 1 – 3 сверхурочных часа, такой трудовой режим действовал ровно 4 года.

После войны в течение 11 лет в СССР трудились по 8-часов в день, а с середины 50-х годов и до 1967 года рабочий день снова уменьшился до 7 часов. С 1967 года 8-часовой трудовой день в Советском Союзе ввели вновь, а 7-часовой оставили образовательным учреждениям – школам, вузам и ссузам. С 1966 года в СССР начала действовать 5-дневная рабочая неделя, и 8-часовой стандарт рабочего дня с тех пор больше не пересматривался.

В чем Сталин видел экономические проблемы

В своей книге глава советского государства, ссылаясь на труды Маркса и Энгельса, в частности, доказывал преимущества постепенного сокращения трудового дня до 5 часов. Высвобождение остального времени, по его мнению, неминуемо должно было способствовать культурному росту советских трудящихся, которые, получив больше возможностей для этого, начали бы всесторонне физически и умственно развиваться. Советский гражданин получал возможность свободней выбирать себе профессию, а не быть прикованным к одному и тому же рабочему месту всю жизнь.

Пятичасовой рабочий день, по мнению Сталина, прежде всего был необходим для использования трудящимися высвободившегося времени для образования. Сталин собирался ввести общеобязательное политехническое обучение, чтобы человек имел более широкие возможности в выборе профессии.

Без этих и последующих за ними изменений в социальной и экономической жизни трудящихся, как был убежден Сталин, переход от экономики социализма к экономике коммунизма невозможен.

Берия был «за»

Один из самых влиятельных приближенных Сталина, член Политбюро ЦК КПСС, министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия поддерживал и даже по-своему «развивал» сталинские идеи по поводу 5-часового рабочего дня.

Из опубликованных записок Берии, касающихся данного вопроса, видно, что они носят сплошь комплиментарный характер. Более того, министр творчески интерпретировал тезисы Сталина – завил, что «мы на одном этом обойдем капитализм», который гонится только за прибылью, а о всестороннем развитии своих трудящихся и не помышляет. Как писал Берия, западные рабочие будут-де попрекать своих работодателей: вот в СССР трудятся по 5 часов, и живут хорошо, а мы чего же? Давайте, дескать, и нам советскую власть, чтобы пожили как люди. Вот тут-то, как считал, Берия, и появится почва для мирного наступления коммунизма на Запад.