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2 часа назад

В Британии на улицах города заметили дикого валлаби

Газета.Ru

В Британии на улицах города заметили дикого валлаби, пишет Daily Mail.

В Британии на улицах города заметили дикого валлаби
Фото: Газета.RuГазета.Ru

13-летняя Сиа Кристи была одной из тех, кто первой заметила экзотическое животное, бегающее по городу. По словам школьницы, валлаби выглядел растерянным и не понимал, в какую сторону ему двигаться.

"Я не верила своим глазам, пришлось протереть их, чтобы убедиться, что я не сплю", - рассказала британка.

После того, как Сиа опубликовала кадры с валлаби в соцсетях, с ней связались представители благотворительной организации по защите животных и рассказали, что зверь спрятался в ближайшем лесу. Мать Кристи добавила, что сумчатого больше никто не видел, но она надеется, что с ним все в порядке. Специалисты же посоветовали людям не приближаться к валлаби и позвонить спасателям, если увидят его.

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