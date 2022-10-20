В Британии на улицах города заметили дикого валлаби

13-летняя Сиа Кристи была одной из тех, кто первой заметила экзотическое животное, бегающее по городу. По словам школьницы, валлаби выглядел растерянным и не понимал, в какую сторону ему двигаться.

После того, как Сиа опубликовала кадры с валлаби в соцсетях, с ней связались представители благотворительной организации по защите животных и рассказали, что зверь спрятался в ближайшем лесу. Мать Кристи добавила, что сумчатого больше никто не видел, но она надеется, что с ним все в порядке. Специалисты же посоветовали людям не приближаться к валлаби и позвонить спасателям, если увидят его.