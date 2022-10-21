Как домашняя яблоня стала символом России

Яблоки – самый русский фрукт. Хотя бы потому, что на протяжении веков был тут единственным. Поэтому их здесь любят, нет ни одного сада, практически ни одной дачи, где не росла бы яблоня. Эти плоды вкусные, полезные и очень красивые во время цветения. 21 октября в мире отмечается День яблок.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Хоть и придумали его англичане, но подхватили по всей планете. В России есть праздник Яблочный Спас, но он носит ярко выраженный религиозный характер. А вот по осени самое время вспомнить о самом фрукте и истории его распространения. Тем более, что яблони начали культивировать еще в доисторическую эпоху. Более того, это растение оказалось одним из не многих способных не просто на эволюцию, а самоселекцию.

Видео дня

Современная домашняя яблоня считается самостоятельным видом Malus domestica, но при этом насчитывает более 7500 сортов. Ежегодно во всем мире собирается свыше 80 миллионов тонн плодов – больше едят только бананов, но так стало только сейчас, когда экзотические фрукты можно быстро доставить в любую точку мира.

Яблоки же были везде и всегда. Но совершенно разные. В Европе, в том числе и в России, была распространена лесная яблоня. В Сибири – ягодная, с мелкими плодами (но не путайте с китайкой), а на Кавказе – Восточная яблоня. Все они поучаствовали в появлении домашней.

Но основой для нее стала яблоня Сиверса, которая растет на западных склонах Тянь-Шаня на территории Казахстана и Киргизии. Именно она, продвигаясь на запад начала скрещиваться с остальными дикими видами. Этим и объясняется большое количество сортов и невероятные возможности для селекции. Современная генетика определила, что в домашней яблоне содержится примерно 46 процентов генома от яблони Сиверса и 21 процент от лесной.

Яблони распространялись вдоль Великого шелкового пути, но одновременно и на запад, и на восток. В результате яблоки в Китае сейчас кардинально отличаются от всех остальных (та же китайка), и они не имеют никакого отношения к нашей садовой домашней яблони.

По мнению палеоботаника Роберта Шпенглера, который активно использует генетический анализ, селекция яблонь началась еще до вмешательства человека. Вначале эволюция заставила часть растений перейти на распространение своих семян животными. Часть из них стала ориентироваться на птиц и так появились ягоды с очень мелкими семенами.

Но часть выбрала в качестве переносчиков довольно крупных животных. А для этого надо иметь достаточно большую мякоть, чтобы они могли наесться. Так появились яблоки, персики и прочие плодовые деревья. Но у яблок остались мелкие косточки, которые легко проходили по кишечнику. Этим и объясняется более быстрое распространение яблонь, постепенная климатическая адаптация и как следствие более широкий ареал, чем у теплолюбивых фруктов.

Более того – яблони научились быть привлекательными для животных постепенно улучшая вкусовые качества своих плодов, делаясь более сладкими. И хотя «дикушка» нам представляется довольно кислой, но есть ее все же можно. А вот медведи и лоси уплетают за милую душу и не морщатся. Но сладкие слопают быстрее и разнесут их семена. Таким образом началась селекция яблок еще до окультуривания их человеком.

Но без людей все же не обошлось. В какой-то момент распространение плодовых растений остановилось из-за вымирания большого количества крупных млекопитающих. Но тут на исторической арене появился человек – собиратель и охотник. Яблони Сиверса оказались пластичными, то есть у них случались довольно сладкие плоды. При этом они были более крупными – до восьми сантиметров в диаметре. С переходом к оседлости люди стали сажать такие деревья около себя. А далее пошла уже обычная селекция – отбирались наиболее крупные и сладкие.

В результате к появлению первых цивилизаций яблоки уже были распространёнными фруктами. Их нашли в гробницах шумерских царей IV тысячелетия до нашей эры в Уре. Можно прочитать, что в средиземноморскую Европу яблоки попали после завоеваний Александра Македонского. Но это точно не так, поскольку яблоко мы видим уже в мифах Древней Греции – достаточно вспомнить яблоко раздора, когда золотой плод во время свадьбы Пелея и Фетиды бросила богиня Эрида как приз самой красивой. В результате перессорились Афродита, Афина и Гера, что в конечном счете привело к Троянской войне.

На Руси яблоки были абсолютно естественной частью пейзажа. Из всех деревьев у нее два символа – береза и яблоня, иностранцы даже называли ее «яблонным царством». Письменные источники указывают, что яблоневые сады закладывали Ярослав Мудрый и царь Алексей Михайлович. Петр I создал для селекции яблок специальную «Садовую контору».

Это видно и по сказкам – яблочко на золотом блюдечке, с помощью которого персонажи вели древний стрим и использовали как средство видеонаблюдения, молодильное яблочко как лекарство от старости, а также древний навигатор – указывало положительным героям путь.