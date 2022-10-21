Почему на самом деле нельзя смотреться в разбитое зеркало

Почти во всех культурах существуют приметы, связанные с зеркалами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

С зеркалом связано множество суеверий: во время гаданий в нем пытаются рассмотреть своего суженого, а если что-то забыли дома и пришлось возвращаться, показывают зеркалу язык. Но главную примету знают почти все — в разбитое зеркало смотреться нельзя.

Видео дня

Если поверхность треснуло, предмет необходимо выбросить, не заглядывая в него. А упавшее и разбившееся на осколки зеркало, нужно вымести, стараясь ни разу не встретиться взглядом со своим отражением. Почему? Считается, что такая оплошность позволит появиться дома зловредному полтрергейсту, который отнимет удачу и привлечет неприятности.

Еще одно поверье гласит, что взгляд в разбитое зеркало отнимает молодость и красоту, ускоряет старение. Привлекательность навсегда останется в зазеркалье. Здоровье начнет подводить, а для людей со слабой энергетикой разглядывание себя в разбитом зеркале может привести к скорой смерти. Касаются приметы и личной жизни: так, если незамужняя девушка будет пользоваться треснутым зеркальцем, то ближайшие семь лет проведет в одиночестве. А для замужней женщины такая привычка грозит неверностью супруга и скорым разводом.

Важные приметы

Помните, что, согласно поверьям, взгляд в разбитое зеркало может лишить удачи на ближайшие семь лет. Если же зеркало в квартире неожиданно треснуло, значит, здоровью одного из членов семьи грозит опасность. Постарайтесь аккуратно избавиться от разбитого стекла, не смотрите в него и вынесите осколки из квартиры.

Как избежать неудачи

Повернитесь на месте три раза, прежде чем прикасаться к осколкам

Повернитесь спиной к зеркалу и бросьте через левое плечо горсть соли, потом ее можно убрать вместе с зеркалом

Перед тем, как сметать разбитое стекло, намочите веник и стряхните капли на осколки. Это позволит удаче остаться в доме

Не выбрасывайте осколки, а закопайте их. Чем дальше от дома вы это сделаете, тем меньше шансов, что вас коснутся неприятные последствия. Если зеркало разбилось, а вы в него случайно посмотрели, не спешите ждать неудач или ужасных событий. Эзотерики считают, что предотвратить несчастья можно, выполнив несложные ритуалы:

А если без эзотерики?

Специалисты по клинингу считают, что треснувшее зеркало в квартире нужно ликвидировать, как можно скорее, ведь стекло, потеряв однородность, может рассыпаться в любую минуту. Например, когда вас не будет дома, а значит, в опасности окажутся домашние животные.