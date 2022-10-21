Женщина потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки

Блогерша Джу Исен Джонас потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки. На историю обратили внимание журналисты издания Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина, чей блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) составляет 1,5 миллиона подписчиков, рассказала, что приобрела для своей собаки по кличке Франциско сумку-переноску, миску, изготовленную из массива дуба, и другие аксессуары таких люксовых марок, как Louis Vuitton, Hermès и Gucci. Помимо прочего, она также угощает питомца небольшим количеством икры и безалкогольным шампанским Pawrignon с лососевым маслом в составе.

«Я хочу дать своей собаке все самое лучшее. В моем доме нет людей, поэтому я кормлю свою собаку, как хочу. Я о ней очень хорошо забочусь, и вся моя любовь принадлежит ей. Многие люди этого не понимают», — рассказала она, отметив, что потратила на содержание собаки около 100 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей).

В заключение Джонас добавила, что каждую неделю водит пса на гигиенические процедуры, стоимость которых оценивается в 130 долларов (около 8 тысяч рублей). «Как и мы, Франциско любит быть чистым, а еще стричь когти», — сказала она.