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3 часа назад

Власти Южной Каролины пытаются найти владельца сбежавшей козы

Газета.Ru

Власти штата Южная Каролина пытаются найти владельца козы, разгуливавшей по городу, пишет издание UPI.

Власти Южной Каролины пытаются найти владельца сбежавшей козы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шериф округа Андерсон рассказал, что коза была найдена в среду. Животное бегало по дороге, представляя опасность для водителей и пешеходов. Прибывшие на место полицейские задержали нарушительницу спокойствия и доставили в участок, чтобы найти хозяина. Правда, пока поиски офицеров не привели к результатам.

Несмотря на все усилия и объявления в соцсетях и на улицах, хозяин козы так и не объявился. Если за животным так никто и не придет, то его, скорее всего, отдадут в специальный приют.

Ранее в Британии на улицах города заметили дикого валлаби. Специалисты позже сообщили, что животное спряталось в лесу и посоветовали людям не приближаться к нему и позвонить спасателям, если увидят его.

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