Власти Южной Каролины пытаются найти владельца сбежавшей козы

Власти штата Южная Каролина пытаются найти владельца козы, разгуливавшей по городу, пишет издание UPI.

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Шериф округа Андерсон рассказал, что коза была найдена в среду. Животное бегало по дороге, представляя опасность для водителей и пешеходов. Прибывшие на место полицейские задержали нарушительницу спокойствия и доставили в участок, чтобы найти хозяина. Правда, пока поиски офицеров не привели к результатам.

Несмотря на все усилия и объявления в соцсетях и на улицах, хозяин козы так и не объявился. Если за животным так никто и не придет, то его, скорее всего, отдадут в специальный приют.