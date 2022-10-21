Тайна "Рубикона": что произошло 78 лет назад в Бермудском треугольнике

Ровно 78 лет назад, 21 октября 1944 года, в Бермудском треугольнике обнаружили американское судно "Рубикон", на котором вместо 300 человек обнаружили только собаку. Что произошло тогда и куда пропали все люди? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Идеальный шторм" Кадр из фильма "Идеальный шторм"

Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане. Его три угла - это Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Слухи о таинственной зоне появились еще во времена Колумба. Моряки с ужасом писали в бортовых журналах о том, что в Бермудском треугольнике светится вода, компас сходит с ума, а люди там без вести пропадают.

Что же произошло с "Рубиконом"? Корабль обнаружили военно-морские силы Америки. Как писали в журналах и газетах того времени, судно не было повреждено. На нем сохранились запасы еды и воды, личные вещи членов экипажа, однако самих людей там не было, как и спасательных шлюпок. На корабле оставили только собаку. Тогда исчезновение 300 человек объясняли тем, что начался шторм, и все они покинули судно, а затем погибли в воде. Однако никаких подтверждений этому не было найдено. Кроме того, кораблю не был поврежден, чтобы люди его покидали.