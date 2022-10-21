Модный бренд отретушировал тело полной модели и разозлил ее

Австралийская плюс-сайз-модель разозлилась на руководство модного бренда, которое отретушировало ее тело на фото до неузнаваемости. Пост на эту тему она опубликовала в TikTok, насчитывающий более 1,5 миллиона просмотров.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Полная блогерша Сара Кейли рассказала, что участвовала в рекламной съемке китайского ретейлера Shein. Манекенщица позировала перед фотографом в вязаном кроп-топе и бежевых брюках. В видео девушка сравнила свою внешность в реальной жизни и на указанных снимках и сделала вывод, что сотрудники марки изменили параметры ее тела посредством фотошопа.

На размещенных кадрах видно, что на промо-снимке юзерша запечатлена с подтянутым животом и выраженной фигурой «песочные часы». Кроме того, на ее коже отсутствуют какие-либо неровности, в том числе растяжки и целлюлит. В то же время в ролике, снятом самой Кейли, на ее животе присутствуют жировые складки, а лицо выглядит более широким.

«Когда ты модель, но твое тело на самом деле совершенно не такое. Вот что значит нереалистичные стандарты красоты», — подписала модель публикацию. Зрители поблагодарили инфлюэнсера за честность в комментариях. «Я всегда знала, что они ужасно фотошопят плюс-сайз-женщин», «Зачем нанимать моделей с разным типом фигуры, чтобы в итоге все равно ретушировать их тела?», «Я просто в шоке», «Все это взращивает комплексы», — высказывались они.