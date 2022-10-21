Мужчина случайно нашел у себя в саду закопанную 30 лет назад машину

Ландшафтные дизайнеры проводили работы в саду на территории частного дома в американском городе Атертон, штат Калифорния, и случайно нашли закопанный 30 лет назад автомобиль. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Домовладелец в американском городе Атертон, штат Калифорния, решил провести работы по ландшафтному дизайну на заднем дворе своего дома. Мужчина был в шоке, когда обнаружил, что на территории двора целиком закопана машина.

Полиция приехала на место находки с поисковыми собаками, так как, предположительно, автомобиль мог быть закопан в ходе совершения преступления. Собаки указали на возможное наличие человеческих останков, хотя при поисковых работах останки не были найдены.

По данным полиции, автомобиль был закопан в 1990-х годах на глубине полутора метров и мог принадлежать предыдущему владельцу дома. Текущий владелец поселился в этом здании позже. Имя хозяина машины не разглашается в интересах следствия. Полиция уведомила о находке сотрудников криминальной лаборатории и направила техников, которые помогли осуществить раскопки.