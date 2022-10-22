Спасенного котенка леопарда начали обучать охоте на

ъМолодой леопард, оставшийся сиротой, продолжает обучение, которое подготовит его к будущей жизни в дикой природе. За его успехами со стороны наблюдают специалисты, сообщается в Telegram-калане нацпарка «Земля леопарда».

Фото: Мир24 Мир24

В вольер к юному хищнику, получившему имя Leo 260M, был выпущен молодой пятнистый олень. Леопард не сразу понял, что ему нужно делать, и поначалу испугался «гостя», а позже начал за ним следить.

Специалисты отметили, что в дикой природе леопарды в этом возрасте еще не могут охотиться на копытных самостоятельно. Первые попытки это сделать, как правило, заканчиваются неудачей. Но благодаря нахождению в вольере у Leo 260M есть преимущество.