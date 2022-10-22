В каких операциях участвовали «боевые экстрасенсы»

В работе любой спецслужбы сложнее всего выяснить, честную ли игру ведёт разведчик или же он двойной агент; правдив ли подследственный или умело врёт. Для решения этой непростой задачи органы госбезопасности, в том числе в России, в ряде случаев используют людей, обладающих экстрасенсорными способностями.
В нашей стране вопросами применения экстрасенсорики в оперативных целях с середине 1980-х годов занималась секретная в/ч 10003, подчиненная Генеральному штабу министерства обороны. Военные изучали и апробировали азиатские, южноамериканские, европейские, африканские, алтайские, сибирские и тибетские психотехники. Проводились эксперименты по введению разными путями военнослужащих в состояние изменённого сознания для повышения в несколько раз их интеллектуальных и физических возможностей, в том числе в боевых целях. Велись исследования природы феноменальных способностей человека; разработка методов дистанционного тестирования личных качеств людей для психологической атаки.
Ни в одном из государств потенциальных противников подобных подразделений не существовало. Конечно, в странах НАТО тоже использовались люди с паранормальными способностями. Тем не менее лишь в в/ч 10003 ГШ МО РФ была разработана уникальная методика наделения феноменальными, в том числе экстрасенсорными, возможностями практически любого офицера или солдата.
Не удивительно, что исключительные качества офицеров в/ч 10003 неоднократно были востребованы при раскрытии преступлений. Характерен случай, произошедший в июне 1990 года. Два солдата одной из частей советских войск в Германии, похитив по автомату, скрылись в неизвестном направлении. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и следователи обратились к руководству в/ч 10003.
С помощью фотографий беглецов специалисты на протяжении нескольких часов отдавали им мысленные приказы, провоцируя их совершать неадекватные поступки. В итоге, потеряв бдительность, горе-вояки вышли на дорогу, ведущую из советского военного гарнизона в город, и начали голосовать. Вскоре около них действительно затормозил автобус. Каково же было удивление беглецов, когда они увидели в салоне советских военнослужащих с собаками!
Оказалось, что солдаты, состояние сознания которых было разбалансировано, потеряли способность делать простейшие логические выводы. Они остановили автобус характерной расцветки, со специальными номерами и солдатом за рулём. Любой человек, скрывающийся от погони, поспешил бы спрятаться в кусты. Однако беглецы, подталкиваемые непонятной силой, без опаски вышли на шоссе, которое оказалась для них дорогой под трибунал…
Не менее интересная история произошла во время раскрытия ограбления военного склада в Грузии. Тогда чекисты с ходу выявить похитителей и их сообщников следователи не смогли и обратились к руководству в/ч 10003 с просьбой включить офицера части в группу расследования ЧП. Начальник, которому подчинялся склад, предположил, что кто-то из караульных был связан с грабителями. Командир в/ч 10003 генерал-лейтенант А.Ю. Савин попросил у него список состава караула. Но когда выяснилось, что его достать сразу нельзя, Савин взял листочек бумаги и записал на нём несколько цифр, которые пришли ему в голову. А потом добавил, что это порядковые номера соучастников похитителей оружия в списке смены караула.
Начальник подразделения недоверчиво усмехнулся, но распорядился, чтобы этих солдат проверили в первую очередь. Той же ночью следователи вызвали их и сказали им в присутствии полковника в/ч 10003, что по расчётам экстрасенсов именно они участвовали в хищении. Виновники, поражённые подобными чудесами, мгновенно во всём признались и помогли дальнейшему ходу расследования. К утру всё оружие и боеприпасы были возвращены в часть, а налётчики арестованы. Несмотря на то, что подобных случаев было множество, офицеры в/ч 10003 ни разу не ошиблись, помогая органам правопорядка в раскрытии сложных преступлений.