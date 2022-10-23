Исследование: чаще всего россияне цитируют Пушкина

За последние 7 лет россияне стали цитировать чаще Пушкина, Лермонтова и Пастернака, а Маяковского и Есенина — реже. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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Абсолютный лидер поэтического рейтинга исследования — Пушкин: почти каждый четвертый россиянин считает его любимым поэтом (23,8%). Чаще всего респонденты вспоминали произведения "солнца русской поэзии", известные со школьных лет, — "У лукоморья дуб зеленый…" (3,6%), "Я помню чудное мгновенье…" (3,3%), "Евгений Онегин" (3,1%), "Я вас любил…" (2,7%) и "Зимнее утро" (2,6%).

Второе место занял Сергей Есенин — строчки из его стихотворения назвал каждый девятый (10,8%). Самые популярные стихи Есенина — "Береза" (2,2%), "Не жалею, не зову, не плачу…", "Письмо к женщине" и "Заметался пожар голубой…" (по 0,8%).

Михаил Лермонтов занял третье место (6,5%). Самые цитируемые произведения — "Бородино" (2,5%) и "Парус" (1,1%).

В топ-5 любимых русских поэтов вошли также Федор Тютчев (3,5%), Владимир Маяковский и Александр Блок (по 2,5%). У Тютчева чаще всего вспоминают стихотворение "Весенняя гроза" (2%), у Блока — "Ночь, улица, фонарь, аптека…" (1,6%), а у Маяковского — "Стихи о советском паспорте" (0,5%).

В целом за последние 7 лет возросла востребованность творчества Пушкина, Лермонтова, Пастернака, Цветаевой и Высоцкого. И напротив, россияне стали реже цитировать Маяковского, Есенина, Тютчева, Блока, Хайяма, Симонова, Рождественского, Асадова и Ахматову.