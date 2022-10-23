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1 час назад

Иностранцы рассказали, каким супом лечатся россияне

РИА "ФедералПресс"

Во время простуды многие восстанавливают потерю сил с помощью различных супов. Греческое издание Pronews сделало подборку «лечебных» блюд, в числе которых оказался и знаменитый русский борщ.

Иностранцы рассказали, каким супом лечатся россияне
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

А вы помните, как в детстве во время простуды, мама кормила вас куриным бульоном или тарелочкой борща? Оказывается, что не только русские, но и другие национальности, предпочитают во время болезни восстанавливать здоровье легким супом.

Так, например, простудившихся в Индии и Пакистане кормят супом из белого риса и чечевицы. Туда же добавляют топленое сливочное масло, чтобы «смазывать» больное горло и немного творога.

В Китае же не обходятся без супа с лапшой и во время болезни. Для укрепления иммунитета к бульону добавляют мясо, овощи и яйцо пашот.

А вот в Сингапуре делают небольшую кашицу из риса, в которой также есть рыба, соевый соус, перчик и даже имбирь.

Более легкие рецепты «лечебных» супов у США и Норвегии. Штаты любят накормить болеющих простым куриным бульоном с овощами, а норвежцы едят суп из цветной капусты.

А вот России и Восточной Европе для лечения «прописали» огненный борщ, который содержит много витамина C, калия, магния и клетчатки, сообщает Pronews. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач Мясников назвал главные ошибки при лечении травами.

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