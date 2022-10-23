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1 час назад

Чем двойная планета отличается от планеты и спутника

Ferra.ru

В астрономии существует такое понятие, как двойная система планет. Но это не то же самое, что планета и её спутник. Так в чём же между ними разница?

Чем двойная планета отличается от планеты и спутника
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С точки зрения науки двойная система планет - это два небесных тела, которые находятся близко друг к другу и которые обладают одинаковой массой. Однако учёные всё ещё не выделили чётких критериев, по которым бы проводилось различие между двойной системой планет (двойной планетой) и системой «планета - луна» (или «планета - спутник»).

Самым очевидным отличием одного от другого является соотношение масс двух космических объектов. Если оно близко к единице, значит, по массе эти объекты похожи.

Так, в системе «Земля - Луна» это отношение равняется 0,01230, в системе «Плутон - Харон» - 0,122. Ни то, ни другое нельзя охарактеризовать как двойную систему планет.

Были предложены и другие критерии разграничения этих двух понятий. Например, один из этих критериев - расположение «барицентра», то есть точки, вокруг которой вращаются два объекта. Согласно этому критерию, двойной системой планет (двойной планетой) являются Плутон и Харон, а Земля и Луна - нет.

Однако ни один из критериев так и не был принят учёными в качестве официального.

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