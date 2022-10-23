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16 минут назад

Три королевских резиденции будут пустовать после смерти Елизаветы II

Газета.Ru

Три королевские резиденции Великобритании - Букингемский дворец, Виндзорский замок и Балморал - в ближайшее время будут пустовать. Об этом сообщает Daily Mail.

Три королевских резиденции будут пустовать после смерти Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла продолжат жить в своей прежней резиденции Кларенс-Хауз в Лондоне, которую занимают последние 19 лет. Кроме того, они планируют проводить время в замке Сандрингем в Норфолке. Принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт останутся с детьми в коттедже Адалаида в Виндзоре, несмотря на то, что прежде ходили слухи об их возможном переезде в Виндзорский замок.

В Букингемском дворце идет процесс ремонта, который должен закончиться не ранее 2027 года - предполагается, что Карл III будет дожидаться окончания работ, которые обойдутся предположительно в £370 млн. Замок Балморал, который стал местом кончины Елизаветы II, также останется без жильцов - однако, возможно, в ближайшем будущем его откроют для туристов.

Истории,Елизавета II,
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