Когда Петров день в 2023 году и что это за праздник

День Петра и Павла является своеобразным рубежом, отмечающим середину лета. Эта дата является одной из значимых в церковном календаре. Предлагаем узнать, когда будет Петров день в 2023 году и что это за праздник.

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Когда будет Петров день в 2023 году

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Петровки является религиозным праздником, во время которого почитают святых Петра и Павла. Его дата фиксированная. Петров день завершает Апостольский (Петровский) пост и ежегодно выпадает на 12 июля (29 июня по юлианскому календарю). В 2023 году этот день приходится на среду.

В этот день православные вспоминают двух главных апостолов – Петра и Павла. Они были замучены за веру. Достоверно неизвестно, казнили святых в один год, или же Павел погиб годом позднее.

Праздник также называют «Разговеньем», так как он заканчивает Апостольский пост. Это один из четырех многодневных постов, во время которого следует воздерживаться от мясных и молочных продуктов, а в среды и пятницы – и от рыбы. История праздника

Этот церковный праздник был учрежден в честь двух первоверховных апостолов – Павла и Петра. Они приняли мученическую смерть за веру. Считается, что они погибли в один день, поэтому получили объединенный праздник.

Петр до своего крещения носил имя Симон и был сыном простого рыбака. Как и его отец, Петр занимался рыбалкой вместе со своим братом Андреем. Христос нарек его Кифом, что в переводе с арамейского значит «камень». В греческом варианте это звучит как Петр. Иисус считал, что Симон станет твердыней веры.

У католиков Петр считается первым римским епископом

Во время своей миссионерской длительности Петр проповедовал веру в Египте, Греции, Азии и Испании. В Новом Завете имеется два послания от апостола, в которых содержатся предостережения от искушений и ложных учений, направленные верующими. Петр предсказал свою смерть, предполагая, что за свою деятельность его ждут страдания. Казнь святого состоялась в Риме, где его схватили сторонники императора Нерона. Согласно своей же просьбе, Петра распяли головой вниз, так как апостол считал себя недостойным такой же смерти, как и Иисус.

Кардинально отличающимся был жизненный путь Павла. До своего крещения он носил имя Савл и был ярым противником христианства. Он был активным участником гонений на христиан. Во время своего похода в Дамаск Савл ослеп. Будучи незрячим, он услышал голос Спасителя и уверовал в него. После излечения от слепоты Савл начал проповедническую деятельность, а крестившись, получил новое имя – Павел.

Согласно римскому указу, апостола доставили в Рим, отправили на суд и обезглавили. Достоверно неизвестно, произошло ли это в один год с казнью Петра. Христианские историки уверяют, что смерть святых была одновременной или с разницей в один год.

В 258 году в Риме состоялся перенос мощей святых. Это событие приурочили к предполагаемой дате смерти – 29 июня (12 июля по современному стилю летоисчисления). Ежегодно в этот день отмечают Петров день. Так произойдет и в 2023 году.

Традиции

Согласно церковному уставу, Петров день относится к великим праздникам. Он завершает Апостольский пост.

После посещения церковного богослужения православные разговлялись дома заранее приготовленными блюдами. Выполнять тяжелую работу в этот день не принято, хотя сейчас это не является запретом. В давние годы было сложно совмещать посещение богослужения, работу в полях и разговение.

Некоторые традиции празднования Петрова дня пришли из язычества, где чтился земледельческий календарь. И хотя православная церковь не принимает языческие традиции, но православные продолжали активно соблюдать сложившиеся традиции.

В Петровки верующие молились святым, прося у них здоровья, в первую очередь душевного. Рыбаки обращались к Петру за благословением, ставили ему свечи в храмах. Устраивать венчания в этот день не принято. Допускается только регистрация в ЗАГСе.

Для земледелия Петровки сигнализировали о «зеленом покосе» – заготовке сена. Основные работы приходились на период с 12 по 25 июля, но могли начинаться и раньше, если этому способствовали погодные условия.

В древности на этот день устраивались массовые гуляния. Одной из традиций является встреча рассвета. Считалось, счастливчикам, которым удастся застать солнце, будет сопутствовать удача во всех начинаниях.

Что можно делать в Петров день

С этой датой связано немало правил, которые следовало соблюдать. Обязательным в Петров день считалось посещение богослужения. Утром необходимо было умыться холодной родниковой водой. Это должно было защитить от зла и бед.

Конец Апостольского поста отмечали торжественно. Близкие люди ходили друг к другу, устраивали застолья, веселились. На стол часто подавали зеленый борщ, окрошку, рыбные блюда. В праздник разрешалось употреблять вино.

В праздник принято поздравлять тех, кто носит имя Павла или Петра, а также всех православных. Приметы

В середине июля в древности составляли прогноз погоды, наблюдая за природными явлениями. До наших времен дошла лишь часть из них.

Приметы на 12 июля (29 июня по юлианскому календарю):

если лягушки сильно квакают, нужно ждать сильного дождя; рыба выпрыгивает из воды – будет плохая погода; погода сухая и жаркая – тепло продлится до самой осени; если кукушка прекращает куковать до Петрова дня – стоит ждать раннюю зиму; покос мокрый – будет дождь; «Петровки - голодовки» - урожай еще не созрел; на Петра колоски – на Илью – колобки;

Подведем итог