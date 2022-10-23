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1 час назад

Что вы увидите, если попадёте в чёрную дыру

Ferra.ru

Черные дыры считаются самыми страшными и самыми загадочными объектами в космосе. И до сих пор люди не могут точно сказать, что происходит по ту сторону черной дыры. Но есть несколько гипотез на этот счет.

Что вы увидите, если попадёте в чёрную дыру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

То, что обычно мы воспринимаем как черные дыры, - это на самом деле черные дыры звёздной массы. Они возникают, когда на последнем этапе своей жизни звезда схлопывается внутрь себя.

Самой первой черной дырой, которую удалось обнаружить астрономам, был Лебедь Х-1.

Каждая черная дыра имеет собственный горизонт событий. Когда вы пересекаете этот горизонт, вы в некотором роде как бы перемещаетесь в другое пространство, где ничто не может измеряться физическими законами нашего мира.

Что же, скорее всего, произойдет, если вы попадете черную дыру? Замедления времени вы не ощутите, но когда вы приблизитесь к центру черной дыры, то вас разорвет в клочья. При этом многое зависит от того, как конкретно вы будете лететь к черной дыре. Если ногами вперед, то постепенно вы станете длиннее и тоньше. Однако для тех, кто будет наблюдать за вами со стороны, ваше тело замрет на месте и останется там навсегда.

Если же вы попадёте в сверхмассивную дыру, то вас все-таки не разорвет. Но по мере того, как вы будете пересекать горизонт событий, вы можете увидеть прошлое или даже историю эволюции Вселенной. Связано этот с тем, что гравитационная сила черных дыр может искажать время и пространство, создавать из них петли.

Ученые также полагают, что черные дыры могут привести в другой мир, где действуют совсем иные законы физики.

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