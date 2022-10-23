Почему число 13 считается несчастливым

Далеко не каждое число имеет какой-то особый смысл. Но когда мы слышим «пятница 13-е», то невольно настораживаемся. Что же не так с числом 13?

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Многие жители, проживающие на Западе, в пятницу 13-го ведут себя по-другому. Исследования показывают, что действительно в такие дни случаются неприятные вещи, но происходит это не чаще, чем в другие дни в году. Так в чём же дело?

По словам заслуженного профессора социологии из Университета Южной Каролины Барри Марковски, источник плохой репутации числа 13 довольно туманен. Возможно, как отмечает Джо Никелл, который занимается изучением утверждений о паранормальных явлениях, всё дело в том, что 13 контрастирует с числом 12 как символом добра и совершенства (12 месяцев в году, 12 апостолов и т.п.).

Также это число может ассоциироваться с известными, но нежеланными гостями. Согласно скандинавским мифам, бог Локи был 13-м на пиру и он обманом заставил другого гостя убить бога Бальдра. Иуда, который предал Христа, был 13-м гостем на Тайной вечере.

Однако в действительности различные социокультурные процессы могут привести к тому, что несчастье будет ассоциироваться с любым числом. Например, в Японии таким числом считается 9, в Италии - 17, в Китае - 4.

Отчасти плохая репутация числа 13 может быть связана и с тем, что у людей оно вызывает ощущение аномалии или чуждости. Так, в повседневной жизни это число в принципе встречается реже: например, не существует 13-го месяца. Научные исследования показывают, что мы склонны одобрять то, что знакомо, и не одобрять то, с чем не знакомы.