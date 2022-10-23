Найдены останки людей Германии, которые любили жареные орехи

Ученые из Центра Балтийской и Скандинавской археологии выяснили, что древние люди, жившие на территории Германии 10 тысяч лет назад, интенсивно осваивали технологию обжарки фундука. Об открытии сообщает Управление археологии федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Археологи обнаружили на болоте Дювензее в северной Германии кремированные кости возрастом 10,5 тысяч лет. Это первые останки человека, которые обнаружены здесь, и древнейшие из найденных в Германии. Ученые предполагают, что когда-то Дювензее было озером, и люди ловили в нем рыбу, которую коптили на берегу, а рядом обжаривали лесные орехи, в том числе фундук.

Судя по всему, древние люди приходили сюда осенью, чтобы собрать лесные орехи. Вначале здесь имелись лишь небольшие очаги для обжарки фундука, но со временем они становятся намного больше. Возможно, лещина становилась все более распространенной по мере изменения окружающей среды. Археологи также обнаружили здесь циновки из коры для сидения на влажной почве и куски обработанного кремня, но не обнаружили никаких захоронений на островных стоянках. Местные орудия похожи на британские, и ученые предполагают, что жители Германии и Британии могли обмениваться опытом, так как были связаны ныне затопленным регионом под названием Доггерленд.