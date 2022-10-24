5 жутких историй про несовершеннолетних преступников

Герои этой подборки своим примером доказывают, что дети — не всегда цветы жизни. Хотя бы потому, что они тоже становятся убийцами. Подражание маньякам, кровавые расправы над родителями и ровесниками — рассказываем о несовершеннолетних преступниках, которые отметились во всемирной криминальной истории.

Фото: Super.ru Super.ru

Аркадий Нейланд

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27 января 1964 года, ровно за день до своего 15-летия, ленинградец Аркадий Нейланд зашел в парадную дома № 3 на Сестрорецкой улице. Он поднялся в квартиру № 9, за хозяйкой которой наблюдал уже давно. Аркадий знал, что у Ларисы Купреевой хранится золотая коронка, стоит радиоприемник и даже цветной телевизор. Попав в квартиру под видом почтальона, он зарубил Купрееву и ее маленького сына топором, собрал все ценности и ушел. В общем, почти близко к сюжету реконструировал события книги «Преступление и наказание» Достоевского.

Топор Нейланд забирать не стал. Перед уходом он поджег квартиру и надеялся, что огонь уничтожит улики, но пожарные среагировали оперативно. Следователям удалось снять отпечатки пальцев и параллельно опросить соседей: они видели Аркадия в день убийства, поэтому задержать его удалось уже через несколько дней в Сухуми. Да, парень отправился на курорт, где планировал, по собственному признанию, начать новую жизнь. Денег с продажи награбленного ему вполне хватило бы.

Под конвоем его доставили в тюрьму «Кресты», но все происходящее не производило на Нейланда впечатления. Правосудия он не боялся и утверждал, что «малолетке все простят». Однако советский суд сделал для Аркадия исключение и приговорил к расстрелу. Резонанс, который вызвало решение суда, был еще громче, чем сам факт преступлений Нейланда: по закону, приговорить к высшей мере наказания могли только людей, достигших 18 лет.

Про «Дело Нейланда» узнали за рубежом, приговор осуждала советская интеллигенция — многие отмечали, что этот кейс иллюстрирует, как пренебрегают законом в СССР. На судьбу Аркадия шумиха вокруг никак не повлияла. Он был расстрелян 11 августа 1964 года.

Полин Паркер и Джульет Хьюм

Полин Паркер и Джульет Хьюм с детства были подругами: жили по соседству, вместе выдумали параллельные вселенные и мечтали покорить Голливуд. Девочки даже разработали план побега в Калифорнию из родной Новой Зеландии, но мечтам не суждено было сбыться. В 1954 году, когда Полин исполнилось 16 лет, а Джульет 15, они узнали, что Хьюм собираются отправить к родственникам в ЮАР.

Родители Джульет, перенесшей в детстве туберкулез, рассуждали так: переезд в подходящий климат положительно скажется на здоровье дочери, а заодно избавит ее от компании Полин. В те годы гомосексуальность считалась психическим заболеванием, а родители Хьюм, как и мать Паркер, были уверены, что общение их дочерей вышло за рамки дружбы. Полин не разрешили ехать вслед за подругой в ЮАР, поэтому девочки разобрались с проблемой радикально.

22 июня 1954 года они перекусили в местной закусочной, а затем насмерть забили мать Паркер кирпичом и представили все, как несчастный случай. Но полиция быстро вышла на их след и задержала. В произошедшем они не раскаивались: Джульет утверждала, что мать ее подруги была очень несчастна, и смерть стала для нее избавлением. Девочек приговорили к пятилетнему сроку, но после тюрьмы их пути разошлись. Полин Паркер уехала в Англию, где работала тренером по верховой езде в графстве Кент, а Джульет Хьюм осела в США. Она взяла себе псевдоним Энн Перри, под которым прославилась как писательница детективов. Некоторые из ее книг переведены на русский язык.

Джон Венеблс и Роберт Томпсон

12 февраля 1993 года двухлетний британец Джеймс Бладжер отправился в торговый центр «Нью-Стрэнд» вместе с матерью Денис. В магазине одежды он устроил сцену, поэтому Денис решила подстраховаться и не взяла сына с собой в мясную лавку. Мальчик ждал возле входа, но внезапно испарился. Мать не нашла его поблизости, когда закончила с покупками, и обратилась за помощью к охранникам. Камеры видеонаблюдения показали, что ребенка увели два неизвестных мальчика. Домой Джеймс Бладжер так и не вернулся. Через два дня его тело нашли возле железнодорожных путей.

Детьми, попавшими на запись, были десятилетние Джон Венеблс и Роберт Томпсон. Оба росли в неблагополучных семьях и уже имели проблемы с законом. В тот день Роберт и Джон прогуляли школу и без дела шатались по торговому центру, по ходу дела прихватывая мелочь с прилавков местных магазин. В какой-то момент они увидели Джеймса Бладжера и отвели его к железной дороге. Убивать они его не планировали, а хотели только поиздеваться, но после особенно сильного удара по голове ребенок умер. Не ожидавшие такого исхода убийцы оставили тело на рельсах и сбежали.

Из-за нечетких записей с камер Джона и Роберта не могли найти, пока в дело не вмешались журналисты. Улучшенные кадры, на которых были видны лица, опубликовали в газетах, после чего в полицию позвонила соседка Венеблсов, опознавшая Джона. Мальчиков задержали, но следствие растянулось до 1993 года. На допросах они сначала отрицали вину, позднее сваливали все содеянное друг на друга. Венеблс постоянно закатывал истерики, а Томпсон дерзил и на все вопросы отвечал: «Ну, это всего лишь ваше мнение». Наказание убийцы отправились отбывать порознь и провели в тюрьмах по восемь лет.

Кип Кинкл

Американец Кип Кинкл в детстве любил группу Nine Inch Nails и Мэрилина Мэнсона, ненавидел семейные поездки в Диснейленд и мечтал избить Микки Мауса. Последнее он так и не осуществил, потому что в возрасте 15 лет получил пожизненный срок. Причина: убийство родителей и массовая стрельба в средней школе Уотервиль в 1998 году.

Хорошим поведением Кип никогда не отличался. Он подворовывал диски в магазинах, мог закидать камнями чужие машины, а однажды украл пистолет у отца своего друга Кори. Когда началось расследование, не стал играть с полицейскими в кошки-мышки и честно сказал: «Я собираюсь быть с вами откровенным, ребята. Пистолет в моем шкафчике». Сотрудничество со следствием никак не повлияло на судьбу парня.

Его исключили из школы, после чего отец предупредил Кипа: еще один просчет, и сын отправится в интернат. В тот же день Кинкл застрелил отца, потом вернувшуюся с работы мать, а на следующее утро отправился в школу, вооружившись ножом, винтовкой и двумя пистолетами. На часах было 7:55 утра, когда Кип открыл огонь по учащимся в столовой: два школьника погибли, еще 23 человека получили ранения.

После задержания Кип разыгрывал трагедию в полицейском участке, бросался на сотрудников и кричал: «Застрели меня!». Однако на судебных психиатров его приступы безумия не произвели впечатления. Те постановили, что парень хоть и был нестабилен на момент убийств, прекрасно осознавал свои действия. Избежать смертной казни Кинклу удалось, когда он взял на себя вину за убийства четырех человек, нанесение телесных повреждений и незаконное ношение оружия. В ноябре 1999 года его приговорили к пожизненному сроку без права на досрочное освобождение.

Сэйто Сакакибара

В 1997 году в Японии появился подражатель небезызвестного Зодиака — неуловимого серийного убийцы из Северной Калифорнии. В японской префектуре Кобе, аккурат на входе в начальную школу Тайнохата утром 27 мая дворник обнаружил голову 11-летнего Дзюна Хосе. Тело мальчика лежало поблизости. Приехавшие полицейские нашли во рту Дзюна записку, написанную красными чернилами. «Игра начинается. Полицейские, остановите меня, если сможете», — говорилось в послании.

Через несколько дней убийца снова вышел на связь, отправив длинное письмо в местную газету, анонимное и без обратного адреса. В послании он взял на себя ответственность за убийство Дзюна Хосе и предупредил, что останавливаться на этом не собирается. Зодиак тоже вел анонимную переписку с журналистами и полицией, мог отрубить голову своим жертвам — в общем, японские стражи порядка сразу поняли, кем вдохновлялся местный убийца.

Письма японский Зодиак подписывал набором иероглифов, которые складывались в псевдоним «Сейто Сакакибара». Под этим именем он и вошел в криминальную историю Японии и очень злился, если журналисты коверкали псевдоним. Когда в одной из статей его назвали «Сейто Онибара», он отправил в редакцию грозное письмо: «Отныне, если вы неправильно напишите мое имя и испортите мне настроение, я буду убивать по три овоща (так Сейто называл своих жертв) в неделю».

Неизвестно, как полиция вышла на след Сакакибара: в Сети о ходе расследования информацию сегодня не найти. Точно известно только то, что подражателем Зодиака оказался 14-летний школьник, настоящее имя которого, согласно законам Японии, так и не раскрыли. На допросах удалось выяснить, что помимо Дзюна Хосе была еще одна жертва — 10-летняя Аяки Ямасита, убитая в марте 1997 года. О своем «дебюте» Сейто оставил запись в личном дневнике: «Сегодня я провел священный эксперимент, чтобы подтвердить, насколько хрупки люди. Я ударил девочку молотком по лицу». Сакакибару отправили в тюрьму (по некоторым данным, в закрытую психиатрическую клинику), откуда он вышел в 2004 году.