Что будет, если одновременно взорвутся все ядерные бомбы

На данный момент на нашей планете находится приблизительно 3750 единиц активных ядерных боеголовок. Но в целом на Земле есть порядка 13800 единиц ядерных снарядов. Сюда входит количество ядерных снарядов, которые находящихся в резерве. И именно столько бомб будет активировано одновременно.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Вашингтон имеет 90 процентов всего числа ядерного оружия. Существует несколько разновидностей ядерных бомб, однако в целом они делятся на термоядерные и бомбы деления. Им обоим требуется меньше секунды для детонации, пишет ferra.ru.

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Последствия взрыва бомб зависят, в том числе, от местонахождения бомб. Если их активировать в шахтах и на борту судов, которые транспортируют их, то разрушения затронут только военные объекты.

В радиусе взрыва температура дойдет до 150 млн градусов по Фаренгейту, при которой в любом случае никто не сможет остаться в живых. Это же касается и всех сооружений, которые будут разрушены.

При взрыве на уровне земли, останется воронка диаметром 420 метров и глубиной около 91 метра. Любой, кто посмотрит на вспышку света в момент взрыва, ослепнет. Спустя 10 секунд после взрыва всех ядерных бомб на Земле предметы, находящиеся в радиусе примерно 6,5 квадратных миль, будут попросту разрываться на части от ударной волны. Кто будет находиться подальше, получат ожоги 3-й степени.

В зависимости от близости к месту взрыва, у человека спустя несколько минут могут уже начаться симптомы лучевой болезни. Спустя пять минут люди, находящиеся далеко от взрыва, не будут понимать того, что происходит. Дело в том, что они потеряют электричество и какие-либо другие средства связи с внешним миром. Их уничтожит взрывная волна.