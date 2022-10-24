Главархив рассказал, кто мог получить звание «Отличный повар» в СССР

В 1940-е годы одной из задач советской власти оставалась организация бытовой жизни людей: проблема касалась снабжения продовольствием и обеспечения бесперебойной работы предприятий общественного питания.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Правительство приняло ряд мер по улучшению работы этой хозяйственной отрасли. Было создано специальное подразделение Моссовета, осуществляющее контроль в сфере общественного питания. Данное ведомство занималось санитарным состоянием столовых, буфетов и ресторанов, вопросами снабжения, созданием продовольственных запасов, а также разработкой планов стратегического развития отрасли.

В то же время внимание уделялось разработке системы поощрений в сфере общепита. Так, 6 ноября 1943 года было принято постановление Совета народных комиссаров СССР «О мерах по улучшению общественного питания в Москве». Этот документ в частности предписывал учредить звание «Отличный повар» для награждения лучших работников столовых и ресторанов. Профессионалу, имеющему подобное звание, полагалась ежемесячная премия в размере 30% от средней зарплаты в 220 рублей. Эта практика сохранилось и после Великой Отечественной войны.

В фондах Главархива хранится «Решение Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся и Министерства торговли Союза ССР № 39/39» о присвоении звания «Отличный повар» лучшим поварам предприятий общественного питания Москвы. Так, 24 октября 1946 года заведующие школьной и студенческой столовыми Роганова Евдокия и Фомичева Варвара получили звание «Лучший повар» за отличную профессиональную подготовку, умение работать с новыми видами пищевого сырья, образцовый порядок и перевыполнение производственного плана по приготовлению блюд.