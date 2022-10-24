Правда ли, что Гоголя похоронили заживо

Вокруг жизни великих русских писателей ходит множество мифов и легенд. В частности, один из них гласит, что Николай Гоголь был похоронен заживо. Но так ли это на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Фото: Портрет Н.В.Гоголя, Федор Моллер Портрет Н.В.Гоголя, Федор Моллер

Николай Гоголь скончался 4 марта 1852 года. Спустя три дня после кончины писателя похоронили на кладбище Данилова монастыря в Москве.

Спустя годы уже при советской власти монастырь решили переоборудовать под заведение для беспризорников и несовершеннолетних преступников. Тогда могилу Гоголя было решено перенести. В этот момент люди обнаружили, что останки писателя лежат в необычной позе, а крышка гроба исцарапана ногтями изнутри.

История навевает ужас, вот только она не имеет ничего общего с реальностью. Миф о погребенном заживо Гоголе выдумал советский автор Владимир Лидин, который присутствовал при эксгумации тела Гоголя. Лидин не только пустил байку в мир, но также забрал кусочек сюртука великого писателя себе на память.

История Лидина недостоверна, как минимум, потому, что он сам путался в своих репликах. Сначала он рассказывал, что у покойного голова была повернута набок. Затем говорил, что череп и вовсе украли.

Кроме того, когда Гоголь ушел из жизни, врачи подтвердили его смерть. Вдобавок, скульптор снял с него посмертную маску и позже писал об этом: