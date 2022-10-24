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1 час назад

Первый за тысячелетие дикий бизон родился в Великобритании

Экосфера

Теленок женского пола был обнаружен через пару дней, после того как егеря некоторое время не видели мать, которая нашла укромное место для родов.

Первый за тысячелетие дикий бизон родился в Великобритании
Фото: Pxhere.comPxhere.com

«Теленок вырос как на дрожжах — в буквальном смысле», — сказал Том Гиббс, смотритель бизонов. Она уже играет и бегает вокруг взрослых, добавил он.

Проект интродукции бизонов является результатом сотрудничества Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust. Ученые надеялись, что новое стадо со временем размножится, но так быстро появившееся животное — это настоящий сюрприз.

Гиббс и его коллега-рейнджер Донован Райт подозревали, что что-то происходит еще за несколько дней до родов.

«Мама-бизон определенно увеличивала количество съеденного», — сказал Гиббс. «Обычно она довольно разборчива, но оказалось, что она ела за двоих».

Ее вымя также было слегка опухшим, но рейнджеры подумали, что у нее просто начался фертильный период, поскольку телята чаще всего рождаются к июлю.

Сейчас теленок быстро развивается, сказал Гиббс:

«Удивительно, но уже через неделю она уверенно стояла на ногах».

Все 9000 бизонов, живущих сейчас в Европе, произошли от 12 животных из зоопарков. Это позволило спасти вид от вымирания в начале 20-го века, поэтому сейчас необходимо увеличивать генетическое разнообразие.

Зубр — крупнейшее наземное животное на континенте — быки могут весить одну тонну — вымерли в дикой природе сто лет назад, но восстанавливаются благодаря проектам по реинтродукции по всей Европе.

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