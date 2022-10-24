Первый за тысячелетие дикий бизон родился в Великобритании

Теленок женского пола был обнаружен через пару дней, после того как егеря некоторое время не видели мать, которая нашла укромное место для родов.

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«Теленок вырос как на дрожжах — в буквальном смысле», — сказал Том Гиббс, смотритель бизонов. Она уже играет и бегает вокруг взрослых, добавил он.

Проект интродукции бизонов является результатом сотрудничества Kent Wildlife Trust и Wildwood Trust. Ученые надеялись, что новое стадо со временем размножится, но так быстро появившееся животное — это настоящий сюрприз.

Гиббс и его коллега-рейнджер Донован Райт подозревали, что что-то происходит еще за несколько дней до родов.

«Мама-бизон определенно увеличивала количество съеденного», — сказал Гиббс. «Обычно она довольно разборчива, но оказалось, что она ела за двоих».

Ее вымя также было слегка опухшим, но рейнджеры подумали, что у нее просто начался фертильный период, поскольку телята чаще всего рождаются к июлю.

Сейчас теленок быстро развивается, сказал Гиббс:

«Удивительно, но уже через неделю она уверенно стояла на ногах».

Все 9000 бизонов, живущих сейчас в Европе, произошли от 12 животных из зоопарков. Это позволило спасти вид от вымирания в начале 20-го века, поэтому сейчас необходимо увеличивать генетическое разнообразие.