Мужчина дважды за несколько недель сорвал джекпот

Житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей) благодаря участию в другом розыгрыше. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

40-летний мужчина приобрел билет моментальной лотереи в магазине города Хаятсвилл и выиграл главный приз, который составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

«Я был удивлен», — подчеркнул американец.

Он пояснил, что выиграл в лотерею дважды с интервалом в несколько недель. Незадолго до того мужчина принимал участие в другом розыгрыше и выиграл 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей).