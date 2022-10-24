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46 минут назад

Мужчина дважды за несколько недель сорвал джекпот

Lenta.ru

Житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею через несколько недель после того, как получил 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей) благодаря участию в другом розыгрыше. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина дважды за несколько недель сорвал джекпот
Фото: Lenta.ruLenta.ru

40-летний мужчина приобрел билет моментальной лотереи в магазине города Хаятсвилл и выиграл главный приз, который составил 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей).

«Я был удивлен», — подчеркнул американец.

Он пояснил, что выиграл в лотерею дважды с интервалом в несколько недель. Незадолго до того мужчина принимал участие в другом розыгрыше и выиграл 10 тысяч долларов (614 тысяч рублей).

Победитель лотереи пока не решил, каким образом он распорядится полученными деньгами.

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