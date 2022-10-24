Археологи обнаружили людей железного века

Ученые обнаружили тесло каменного века в погребении железного века. Об этом сообщает издание N+1.

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В 1300-500-к годы до нашей эры в центральной Европе существовали несколько культур погребальных урн. Ее выделял отказ от курганов и переход к захоронению людей в могиле в глиняной урне. Урнопольцы занимались земледелием и скотоводством, и на поздних этапах истории перешли к использованию железных орудий. Бернадета Куфель-Дяковская и ее коллеги из Вроцлавского университета обнаружили урнопольские захоронения на территории могильника Милославице-6. В одном из урн лежали кремированные человеческие останки, а крышку перекрывало керамическое блюдо.

Помимо керамики, в могиле находилось каменное тесло, характерное для неолитической культуры линейно-ленточной керамики. Оно представляет собой каменное орудие размером 142×33,6×22,6 миллиметра, изготовленное из метабазита. По данным исследователей, выходы аналогичной породы существуют в Йизерских горах, примерно в 200 километрах от могильника. Известно, что каменные тесла зачастую служили как топоры в позднейшую эпоху меди.