Американка выиграла в схватке с медведем

Медведица напала на жительницу Вашингтона. Женщина смогла прогнать хищника, ударив его по носу.
В субботу, 22 октября, жительница Вашингтона (США) находилась в деревне Ливенворт в Каскадных горах. Женщина гуляла с собакой, когда на нее набросилась черная медведица. Животное повалило американку на землю, однако та тут же ударила его по носу. Медведица испугалась и убежала.
Как сообщает "The New York Post", пострадавшая была госпитализирована с множественными ранами, однако травмы угрозы для жизни не представляли. Источник также добавил, что медведицу застрелили, а ее детенышей передали в руки специалистов.