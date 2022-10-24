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59 минут назад

Американка выиграла в схватке с медведем

Vse42.ru

Медведица напала на жительницу Вашингтона. Женщина смогла прогнать хищника, ударив его по носу.

Американка выиграла в схватке с медведем
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В субботу, 22 октября, жительница Вашингтона (США) находилась в деревне Ливенворт в Каскадных горах. Женщина гуляла с собакой, когда на нее набросилась черная медведица. Животное повалило американку на землю, однако та тут же ударила его по носу. Медведица испугалась и убежала.

Как сообщает "The New York Post", пострадавшая была госпитализирована с множественными ранами, однако травмы угрозы для жизни не представляли. Источник также добавил, что медведицу застрелили, а ее детенышей передали в руки специалистов.

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