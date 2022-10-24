Американка выиграла в схватке с медведем

В субботу, 22 октября, жительница Вашингтона (США) находилась в деревне Ливенворт в Каскадных горах. Женщина гуляла с собакой, когда на нее набросилась черная медведица. Животное повалило американку на землю, однако та тут же ударила его по носу. Медведица испугалась и убежала.