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1 час назад

Что общего между грозой и насекомыми? Учёные узнали

Ferra.ru

Ученые выяснили, что насекомые могут производить столько же атмосферного электричества, сколько и гроза.

Что общего между грозой и насекомыми? Учёные узнали
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Мы всегда смотрели, как физика влияет на биологию, но в какой-то момент мы поняли, что биология также может влиять на физику. Нас интересует, как различные организмы используют статические электрические поля, которые практически повсюду в окружающей среде», — рассказали исследователи.

Они измерили электрические поля рядом с медоносными пчёлами. Анализ показал, что рои ульев изменяют их на 100–1000 вольт на метр. Учёные пришли к выводу, что степень влияния роев насекомых на атмосферное электричество зависит от их плотности и размера.

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