Что общего между грозой и насекомыми? Учёные узнали

Ученые выяснили, что насекомые могут производить столько же атмосферного электричества, сколько и гроза.
«Мы всегда смотрели, как физика влияет на биологию, но в какой-то момент мы поняли, что биология также может влиять на физику. Нас интересует, как различные организмы используют статические электрические поля, которые практически повсюду в окружающей среде», — рассказали исследователи.
Они измерили электрические поля рядом с медоносными пчёлами. Анализ показал, что рои ульев изменяют их на 100–1000 вольт на метр. Учёные пришли к выводу, что степень влияния роев насекомых на атмосферное электричество зависит от их плотности и размера.