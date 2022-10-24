Как политикам СССР и США удалось не допустить ядерной войны

Об уроках Карибского кризиса говорили сегодня в Москве. В российской столице представили документы которые рассказывают о самом напряженном эпизоде мировой истории, когда две сверхдержавы – СССР и США были буквально на волоске от ядерной войны, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Фото: Pxhere Pxhere

На выставке представлены подлинники тех лет – переписка дипломатов и детали совершенно секретной операции «Анадырь». Когда в ответ на размещение американских ракет в Турции и угрозу вторжения на Кубу Советский Союз развернул свои ядерные установки на Острове Свободы.

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«Уроки Карибского кризиса состоят в том, что политики должны находить в себе силы, с тем, чтобы в решении глобальных проблем найти компромисс. Этот компромисс нужен и сегодня», – отметил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Советская операция носила кодовое название «Анадырь». По легенде, войска – несколько десятков тысяч человек, перебрасывали на север. Военным выдали зимние тулупы и шапки. Но конечным пунктом их назначения стала солнечная Куба.

«Эта операция носила абсолютно секретный характер. И даже наши посол в Вашингтоне, и постпред в Нью-Йорке не знали, что идет размещение наших ракет на Кубе. И им пришлось трудно, нужно было отвечать на вопросы своих партнеров», – рассказал кандидат исторических наук, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Это был ответный ход – ранее США разметили свои ядерные силы в Европе. Подлетное время американских боеголовок стало исчисляться минутами. Теперь уже советские установки оказались под носом у Вашингтона.

«Было перемещено более 50 тысяч военнослужащих, несколько тысяч гражданского персонала. Примерно 200 тысяч тонн материально-технических грузов, в том числе ракеты, 16 ракет, которые могли нести ядерные боеголовки. И это было сделано на гражданских судах так, что американцы не узнали. Они узнали в последний момент, когда все было развернуто», – отметил руководитель Федерального архивного агентства, член Президиума Российского исторического общества Андрей Артизов.

Обнаружить установки смогли только при помощи самолета-разведчика. Косвенно американцев на советские базы навели нехарактерные для Кубы футбольные поля – местные играют в бейсбол. Когда данные о ракетах подтвердились, началось противостояние. Несколько недель мир висел на волоске от ядерной катастрофы.

«Президент Кеннеди, несмотря на колоссальное давление, которое на него оказывал американский истеблишмент, сумел подняться над этим давлением. И понять национальные интересы Советского Союза. И так родился компромисс», – продолжает Андрей Артизов.

Москва согласилась забрать с острова пусковые установки, Вашингтон пообещал не нападать на Кубу. Осталось убедить Фиделя Кастро, для которого советские ракеты были гарантией безопасности. Переговоры поручили вести первому заместителю председателя Совета министров СССР опытному Анастасу Микояну.

«Анастасу Михайловичу практически удалось убедить Фиделя, но Че Гевара был против. И тогда Анастас Михайлович сказал: знаешь, что твое имя означает по-армянски? «Че» это «нет». Они засмеялись», – рассказал музыкант, внук Анастаса Микояна Стас Намин.