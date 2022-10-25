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3 часа назад

Исчезнувший подросток из США два года тайно жил у учительницы

Vse42.ru

Школьник из американского штата Калифорния пропал без вести после конфликта с семьей, после чего близкие два года его не видели. Оказалось, что все это время он жил у педагога.

Исчезнувший подросток два года тайно жил у учительницы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По данным зарубежных медиа, 15-летний Майкл Рамирез поругался с родителями в мае 2020 года, а затем сбежал из дома. Поиски полиции не принесли результатов. Так, на протяжении двух лет о нем ничего не было слышно, он бесследно исчез.

О том, что Рамирез жив и с ним все в порядке, близкие узнали только в марте текущего года, когда подросток неожиданно вернулся домой, однако ничего не рассказал о том, где он был.

Тем не менее позднее 61-летняя Хольга Кастильо Оливарес призналась, что все два года мальчик проживал вместе с ней. Оказалось, что она – мать подруги детства Рамиреза.

Отмечается, что Оливарес работала в школе, где учился пропавший, но непосредственно у него уроки не вела. Женщина арестована, ей предъявлено обвинение в незаконном удерживании несовершеннолетнего и содействии в совершении правонарушения малолетним. Учительница находится в неоплачиваемом отпуске, суд не разрешил ей выйти под залог. Об этом пишет The Sun.

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