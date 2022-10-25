Исчезнувший подросток два года тайно жил у учительницы

Школьник из американского штата Калифорния пропал без вести после конфликта с семьей, после чего близкие два года его не видели. Оказалось, что все это время он жил у педагога.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

По данным зарубежных медиа, 15-летний Майкл Рамирез поругался с родителями в мае 2020 года, а затем сбежал из дома. Поиски полиции не принесли результатов. Так, на протяжении двух лет о нем ничего не было слышно, он бесследно исчез.

О том, что Рамирез жив и с ним все в порядке, близкие узнали только в марте текущего года, когда подросток неожиданно вернулся домой, однако ничего не рассказал о том, где он был.

Тем не менее позднее 61-летняя Хольга Кастильо Оливарес призналась, что все два года мальчик проживал вместе с ней. Оказалось, что она – мать подруги детства Рамиреза.