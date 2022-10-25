Два мужчины, возвращаясь с рыбалки, наткнулись на хищников. Одного из них им даже удалось заснять на видео. Ролик опубликован в телеграм-канале Центра «Амурский тигр».

Столкновение с дикими животными произошло в Тернейском районе Приморского края. Сначала рыбаки увидели двух тигров, но пока они включали камеру, один убежал. Зато второй задержался, восседая с видом, будто он намеренно позирует.

«Киса, спасибо тебе, мы поехали. Первый раз видим тигра. Ты очень красивый!», — заявил один из рыбаков.