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3 часа назад

Амурский тигр вышел навстречу рыбакам в Приморье: видео

Катерина Саломе

Два мужчины, возвращаясь с рыбалки, наткнулись на хищников. Одного из них им даже удалось заснять на видео. Ролик опубликован в телеграм-канале Центра «Амурский тигр».

Столкновение с дикими животными произошло в Тернейском районе Приморского края. Сначала рыбаки увидели двух тигров, но пока они включали камеру, один убежал. Зато второй задержался, восседая с видом, будто он намеренно позирует.

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«Киса, спасибо тебе, мы поехали. Первый раз видим тигра. Ты очень красивый!», — заявил один из рыбаков.

Ранее мы писали о том, что в "Форт Боярде" живых тигров заменят виртуальные.

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