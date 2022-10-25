Зачем нужны боевые дельфины

Впервые использовать дельфинов для выполнения боевых задач предложил племянник Альфреда Нобеля Эммануэль. Однако его предложение всерьез никто не воспринял, а спустя век решили воплотить в жизнь. Так в США и СССР начали разрабатывать программы тренировок дельфинов для выполнения боевых задач. О том, для чего их используют — в материале “Рамблера”.

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Боевые дельфины в США

Официально признано, что США начали программу по обучению дельфинов в 1960 году. Для этого была оборудована специальная база в Сан-Диего в Калифорнии. По некоторым данным, боевые дельфины были использованы во время двух войн в Персидском заливе.

Перед тем, как проводить обучение, были проведены исследования относительно того, кто из морских млекопитающих наиболее способен для выполнения различных боевых задач. В итоге ученые пришли к выводу, что идеально для этого подойдут дельфины и морские львы.

Для обнаружения и обезвреживания мин

Для обнаружения подводных диверсантов

Для обнаружения боевых пловцов Сообщается, что всех млекопитающих разделили на несколько групп:

По слухам, программа обучения боевых дельфинов и морских львов продолжается, и в США существует несколько баз. Официальной информации от представителей минобороны не поступало, но в прессу просочилась информация, что в 2005 году во время урагана “Катрина” сбежал один из боевых дельфинов.

Боевые дельфины в СССР и России

СССР не отставал от США в создании программы обучения дельфинов, и в 1965 году была создана специальная база на побережье Черного моря. Программа была успешной, но в начале 90-х годов обучение было прервано.