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2 часа назад

Зачем нужны боевые дельфины

Мария Каткова

Впервые использовать дельфинов для выполнения боевых задач предложил племянник Альфреда Нобеля Эммануэль. Однако его предложение всерьез никто не воспринял, а спустя век решили воплотить в жизнь. Так в США и СССР начали разрабатывать программы тренировок дельфинов для выполнения боевых задач. О том, для чего их используют — в материале “Рамблера”.

Зачем нужны боевые дельфины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Боевые дельфины в США

Официально признано, что США начали программу по обучению дельфинов в 1960 году. Для этого была оборудована специальная база в Сан-Диего в Калифорнии. По некоторым данным, боевые дельфины были использованы во время двух войн в Персидском заливе.

Перед тем, как проводить обучение, были проведены исследования относительно того, кто из морских млекопитающих наиболее способен для выполнения различных боевых задач. В итоге ученые пришли к выводу, что идеально для этого подойдут дельфины и морские львы.

Сообщается, что всех млекопитающих разделили на несколько групп:
  • Для обнаружения и обезвреживания мин
  • Для обнаружения подводных диверсантов
  • Для обнаружения боевых пловцов

По слухам, программа обучения боевых дельфинов и морских львов продолжается, и в США существует несколько баз. Официальной информации от представителей минобороны не поступало, но в прессу просочилась информация, что в 2005 году во время урагана “Катрина” сбежал один из боевых дельфинов.

Боевые дельфины в СССР и России

СССР не отставал от США в создании программы обучения дельфинов, и в 1965 году была создана специальная база на побережье Черного моря. Программа была успешной, но в начале 90-х годов обучение было прервано.

В открытых данных нет информации о том, как и где обучаются боевые дельфины в России. Однако их наличие не раз подтверждали в Министерстве обороны. Эксперты предполагают, что они могут охранять Севастопольскую бухту.

Истории,Альфред Нобель,
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