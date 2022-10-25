93 года назад: как крах Уолл-Стрит стал началом Великой депрессии

24 октября 93 года назад начался самый известный биржевой кризис в истории. Этот день получил название "черный четверг" — произошел крах на Нью-Йоркской бирже. С этой даты начинается отсчет Великой депрессии, которая уничтожила половину американского ВНП и стала причиной Второй мировой. Подробнее о том, как это было, читайте в материале "Рамблера".

Фото: The U.S. National Archives The U.S. National Archives

Крах фондового рынка 1929 года произошел, когда инвесторы с Уолл-стрит продали около 16 миллионов акций на Нью-Йоркской фондовой бирже за один день. Были потеряны миллиарды долларов, что уничтожило тысячи инвесторов. После этого события, которое иногда называют «черным вторником», Америка и остальной промышленно развитый мир скатились к Великой депрессии, самому глубокому и продолжительному экономическому спаду в истории западного промышленно развитого мира на тот момент.

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Что вызвало крах фондового рынка

В течение 1920-х годов фондовый рынок США быстро расширялся, достигнув своего пика в августе 1929 года после периода бурных спекуляций в бурные двадцатые. К тому времени производство уже сократилось, а безработица выросла, в результате чего запасы значительно превысили их реальную стоимость.

Среди других причин краха фондового рынка в 1929 году были низкая заработная плата, рост долгов, проблемы в сельскохозяйственном секторе и избыток крупных банковских кредитов, которые невозможно было погасить.

Черный четверг

Цены на акции начали снижаться в сентябре и начале октября 1929 года, а 18 октября началось большое падение цен на акции. Вскоре началась паника, и 24 октября, в Черный четверг, было продано рекордное количество акций — 12 894 650 штук. Инвестиционные компании и ведущие банкиры пытались стабилизировать рынок, скупая крупные пакеты акций, что привело к умеренному ралли в пятницу.

Однако в понедельник шторм разразился вновь, и рынок погрузился в свободное падение. За «черным понедельником» последовал «черный вторник » — 29 октября 1929 года, — во время которого цены на акции полностью рухнули, и за один день на Нью-Йоркской фондовой бирже было продано 16 410 030 акций. Были потеряны миллиарды долларов, что уничтожило тысячи инвесторов, а котировки акций отставали на несколько часов, потому что оборудование не могло справиться с огромным объемом торгов.

Последствия: Великая депрессия

После 29 октября 1929 года ценам на акции некуда было двигаться, кроме как вверх, поэтому в последующие недели произошло значительное восстановление. Однако в целом цены продолжали падать по мере того, как Соединенные Штаты погрузились в Великую депрессию, и к 1932 году акции стоили лишь около 20 процентов от их стоимости летом 1929 года.

Крах фондового рынка 1929 года был не единственной причиной Великой депрессии, но он ускорил глобальный экономический коллапс. Цены на акции продолжали падать до 1932 года, когда промышленный индекс Доу-Джонса — широко используемый ориентир для акций «голубых фишек» в Соединенных Штатах — закрылся на уровне 41,22, самом низком значении 20-го века, на 89 % ниже своего пика.

К 1933 году почти половина банков Америки обанкротилась, а уровень безработицы приближался к 15 миллионам человек, или 30 % рабочей силы США. Промышленный индекс Доу-Джонса не вернется к своим показателям до 1929 года до ноября 1954 года, примерно 25 лет спустя.

Особенно сильно пострадали афроамериканцы, поскольку они были "последними нанятыми и первыми уволенными". Женщины во время Великой депрессии жили немного лучше, поскольку традиционно женские профессии той эпохи, такие как преподавание и уход, были более изолированными, чем те, которые зависели от колебаний рынка.