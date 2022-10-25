Какие тайны хранят великие картины

Некоторые знаменитые полотна известны и узнаваемы даже теми, кто далек от мира искусства, ведь они являются самыми настоящими шедеврами. Кроме того, во многих работах есть загадка, необычная история, которую спрятал мастер. Разгадывать скрытые смысла знаменитых полотен не менее увлекательно, чем рассматривать мазки легендарных мастеров.

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Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря»

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Нет такого человека, который бы не видел этот шедевр. Но с его созданием связана интересная история. Когда Леонардо да Винчи работал над этим произведением, особое внимание он уделял фигурам Иуды и Христа.

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Он очень кропотливо искал натурщиков для них. Для лика Иисуса он нуждался в воплощении чистоты и добра. Леонардо повезло: в церковном хоре он встретил юного певчего. А с образом Иуды все было сложнее и художник не мог найти подходящего натурщика в течение трех лет. Он просиживал в забегаловках часами, надеясь найти среди постояльцев подходящий образ. И, наконец, ему повезло - в канаве он нашел пьяницу, который почти не держался на ногах. С него Леонардо и решил писать Иуду. Однако, когда мужчина протрезвел, он очень удивил художника, сказав, что однажды уже позировал ему. Это было несколько лет назад, когда он пел в церковном хоре, Леонардо писал с него Христа. Так один мужчина стал воплощение добра и зла.

«Монахиня», Илья Репин

Этот портрет не вызвал бы у искусствоведов особого интереса, ведь картина предельно сдержанная: на зрителя спокойно смотрит молодая девушка в строгой монашеской одежде. Но после мемуаров Людмилы Шевцовой-Споре — племянницы жены Репина — на картину обратили особое внимание.

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Для «Монахини» Илье Репину позировала Софья Репина, урожденная Шевцова. Одно время художник был ей очень серьезно увлечен, но женился на ее младшей сестре Вере. Сама Софья вышла замуж за брата Ильи Репина. Но это нисколько не мешало ей продолжать позировать для художника. Для одного из портретов Софья позировала в бальном наряде: светлое нарядное платье, кружевные рукава, высокая прическа. Но во время работы между художником и Софьей произошла серьезная ссора, и Репин решил отомстить ей достаточно изобретательно. Он «переодел» свою модель на картине в монашеские одежды. Исследователям удалось подтвердить историю с помощью рентгенограммы и детально увидеть первоначальный наряд Софьи.

«Старый рыбак», Тивадар Костка Чонтвари

Венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари не обрел популярности при жизни, хотя всегда о ней мечтал. Он написал множество картин, но одна из них получила особое внимание, правда, уже после смерти творца.

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