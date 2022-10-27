Черная суббота 1962: почему СССР не вывозил ядерное оружие с Кубы

Апогей Карибского кризиса произошел 27 октября 1962 года. Тот день позднее назвали “Черная суббота”, так как именно в этот день был больше всего близок к началу ядерной войны. Однако правительство двух стран смогло избежать применения смертоносного оружия. СССР пообещал вывезти ракеты с Кубы, а США подтвердили, что не будут нападать на страну в Карибском море. Однако свое обещание СССР сдержал не сразу. О том, почему так произошло — в материале “Рамблера”.
На самом деле Карибский кризис длился не 13, а 59 дней. Конфликт был затянут из-за того, что СССР не мог вывезти оружие с Кубы. Тем временем США думали, что ракет там больше нет. И если бы узнали, возможно, кризис бы наступил вновь и разгорелся с новой силой. Тогда его последствия могли бы быть непредсказуемыми.
Дело в том, что при осуществлении договоренностей с США СССР продвигал исключительно свою позицию. Мнение и позиция Кубы в этом вопросе не учитывалось. Поэтому, когда кубинцы узнали о договоре СССР с “империалистами”, был риск потерять ценного союзника в Карибском море.
Союз долго не мог вывезти свои ракеты из-за того, что боялся реакции Кубы. Этот вопрос нужно было урегулировать дипломатическим путем, и эту непростую задачу поручили первому заместителю Председателя Совета Министров СССР Анастасу Микояну.
В ноябре 1962 года Анастас Микоян был отправлен на сверхсекретные переговоры в Гавану. Он был выбран как человек, который открыл Кубу для СССР и уже успел наладить там дипломатические связи. Переговоры длились довольно долго, три недели потребовалось Микояну для того, чтобы убедить кубинских лидеров вернуть советское оружие обратно.
22 ноября 1962 года переговоры были завершены. В результате СССР смог вывезти свое оружие с Кубы. В дальнейшем в Союзе не было прецедентов