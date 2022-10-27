Черная суббота 1962: почему СССР не вывозил ядерное оружие с Кубы

Апогей Карибского кризиса произошел 27 октября 1962 года. Тот день позднее назвали “Черная суббота”, так как именно в этот день был больше всего близок к началу ядерной войны. Однако правительство двух стран смогло избежать применения смертоносного оружия. СССР пообещал вывезти ракеты с Кубы, а США подтвердили, что не будут нападать на страну в Карибском море. Однако свое обещание СССР сдержал не сразу. О том, почему так произошло — в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На самом деле Карибский кризис длился не 13, а 59 дней. Конфликт был затянут из-за того, что СССР не мог вывезти оружие с Кубы. Тем временем США думали, что ракет там больше нет. И если бы узнали, возможно, кризис бы наступил вновь и разгорелся с новой силой. Тогда его последствия могли бы быть непредсказуемыми.

Империалисты враги

Дело в том, что при осуществлении договоренностей с США СССР продвигал исключительно свою позицию. Мнение и позиция Кубы в этом вопросе не учитывалось. Поэтому, когда кубинцы узнали о договоре СССР с “империалистами”, был риск потерять ценного союзника в Карибском море.

Союз долго не мог вывезти свои ракеты из-за того, что боялся реакции Кубы. Этот вопрос нужно было урегулировать дипломатическим путем, и эту непростую задачу поручили первому заместителю Председателя Совета Министров СССР Анастасу Микояну.

Переговоры в Гаване

В ноябре 1962 года Анастас Микоян был отправлен на сверхсекретные переговоры в Гавану. Он был выбран как человек, который открыл Кубу для СССР и уже успел наладить там дипломатические связи. Переговоры длились довольно долго, три недели потребовалось Микояну для того, чтобы убедить кубинских лидеров вернуть советское оружие обратно.