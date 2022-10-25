Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Акула-людоед напала на каяк участвовавшего в соревнованиях подростка

Lenta.ru

Трехметровая акула-людоед прокусила каяк подростка, который участвовал в соревнованиях вблизи австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Акула-людоед напала на каяк подростка
Фото: LentaLenta

19-летний Натаниэль Драммонд принимал участие в соревнованиях по катанию на каяках. Неожиданно на него напала акула. Хищная рыба врезалась в каяк под тем местом, где сидел австралиец. В результате мощного толчка юношу подбросило в воздух. «Мой каяк поднялся над водой, и в следующую секунду я понял, что оказался в воздухе. Падая в воду, я увидел силуэт огромной акулы», — рассказал Драммонд. Судя по оставшейся на каяке зияющей дыре, его прокусила трехметровая большая белая акула, также известная как акула-людоед.

После нападения Драммонд сорвал со своей ноги страховочную веревку и поплыл к другим участникам соревнований. Они затащили юношу на свой каяк и помогли ему вернуться на сушу. Родители австралийца с берега наблюдали за происходящим. Они крепко обняли сына, когда он вернулся на берег.

Мать юноши поблагодарила других участников соревнований, которые помогли ее сыну спастись. После нападения акулы гонки были отменены, а пляж закрыли для посещения.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители