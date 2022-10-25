Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Ученые Гетеборгского университета определили маршрут затонувшего 580 лет назад корабля

Слово и Дело

Затонувший примерно в 1440 году торговый корабль был обнаружен на дне моря у Люсекиля в Швеции в 2003 году. На его борту находился груз, происхождение которого удалось установить только сейчас.

Ученые определили маршрут затонувшего 580 лет назад корабля
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Вероятный маршрут корабля составили ученые Гетеборгского университета. В этом им помогли современные методы анализа поднятого со дна груза, пишет Planet Today.

Оказалось, что часть товаров моряки везли из Словакии, в том числе — медь. Древесину и кирпичи — из Польши, а негашеную известь с большой долей вероятности переправляли со шведского острова Готланд. Конечным пунктом торгового судна был бельгийский Брюгге, считают ученые.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители