Ученые определили маршрут затонувшего 580 лет назад корабля

Затонувший примерно в 1440 году торговый корабль был обнаружен на дне моря у Люсекиля в Швеции в 2003 году. На его борту находился груз, происхождение которого удалось установить только сейчас.

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Вероятный маршрут корабля составили ученые Гетеборгского университета. В этом им помогли современные методы анализа поднятого со дна груза, пишет Planet Today.