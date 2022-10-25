Ученые определили маршрут затонувшего 580 лет назад корабля

Затонувший примерно в 1440 году торговый корабль был обнаружен на дне моря у Люсекиля в Швеции в 2003 году. На его борту находился груз, происхождение которого удалось установить только сейчас.
Вероятный маршрут корабля составили ученые Гетеборгского университета. В этом им помогли современные методы анализа поднятого со дна груза, пишет Planet Today.
Оказалось, что часть товаров моряки везли из Словакии, в том числе — медь. Древесину и кирпичи — из Польши, а негашеную известь с большой долей вероятности переправляли со шведского острова Готланд. Конечным пунктом торгового судна был бельгийский Брюгге, считают ученые.