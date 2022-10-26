Трагедия на Дубровке: 20 лет теракту на мюзикле «Норд-Ост»

26 октября 2002 произошла развязка одного из самых страшных терактов в истории России. Сотрудники ФСБ пошли на штурм здания Театрального центра на Дубровке, где группа вооруженных террористов три дня удерживала почти тысячу заложников — зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». Несмотря на то, что силовикам удалось уничтожить всех злоумышленников, трагедия унесла жизни 130 человек. О том, что произошло в Театральном центре на Дубровке 20 лет назад, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Захват

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Трагические события развернулись вечером 23 октября 2002 года. В бывшем Дворце культуры Первого государственного подшипникового завода играли второй акт мюзикла «Норд-Ост», когда группа из 40 вооруженных террористов во главе с Мовсаром Бараевым захватила здание. В этот момент внутри театра находилось 912 человек, среди них — около ста детей школьного возраста.

Боевики пришли не только с автоматами: среди зрителей были рассажены террористки-смертницы со взрывчаткой, а также на сцене и в зрительном зале были заложены самодельные взрывные устройства.

В обмен на освобождение заложников злоумышленники требовали от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне.

Переговоры с боевиками шли более двух суток. 24 октября в здание Театрального центра были допущены депутаты Госдумы Асламбек Аслаханов и Иосиф Кобзон. Процесс освещался съемочной группой одного из федеральных телеканалов и британскими журналистами. После для оказания заложникам медицинской помощи и передачи лекарств в помещение Центра допустили известного детского хирурга Леонида Рошаля.

С момента захвата до момента штурма из здания под разными предлогами или при помощи побега освободились около 60 пленников. Остальные продолжали оставаться внутри без воды и еды.

40 минут штурма

Когда переговоры с террористами зашли в тупик, президент Владимир Путин принял решение о начале спасательной операции. Штурм начался рано утром 26 октября и продлился 40 минут. При атаке сотрудники ФСБ применили газ.

В результате операции все боевики были уничтожены: 21 мужчина, включая главаря Бараева, и 19 смертниц. После завершения захвата на месте событий правоохранительные органы обнаружили 15 автоматов, пистолеты, гранатомет, 25 поясов со взрывчаткой и две самодельные бомбы, в каждой из которых было по 40 килограммов взрывчатки.

Спасти из плена удалось 782 заложника. Во время спецоперации или после нее в больницах погибло 125 человек. Еще пятерых террористы убили до штурма. Среди жертв числятся десять детей, в том числе и двое 13-летних артистов — Кристина Курбатова и Арсений Куриленко.

Причины смерти людей были разные: кислородное голодание, обезвоживание, а также дыхательное расстройство. Во время дальнейших разбирательств следствие установило, что примененный газ не был непосредственной причиной гибели заложников.

28 октября 2002 года был объявлен траур в память жертв трагедии. Через год перед зданием театра открыли памятный монумент с тремя взлетающими журавлями. Еще через десять лет на Дубровке возвели деревянную часовню, а в 2015-м достроили каменный храм.

Наказание

Уголовное дело по факту захвата заложников и подготовки к теракту было возбуждено прокуратурой еще в день захвата — 23 октября 2002 года. Тогда в организации нападения на театр обвинили лидеров чеченских бандформирований: Шамиля Басаева, Хасана Закаева и Герихана Дудаева.

Уголовное преследование самих напавших прекратили после окончания штурма, так как судить было некого. Шамиль Басаев был исключен из числа подозреваемых после своей гибели: в 2006 году террориста ликвидировали.

Однако всем было понятно, что теракт был подготовлен большой группой людей, потому с 2003 по 2006 год следствием были установлены и задержаны семь человек, в большей или меньшей мере причастных к трагедии. Так, пособники террористов получили сроки от 8 до 22 лет колонии. Среди осужденных был и инспектор паспортного стола ОВД «Нижегородский» майор милиции Игорь Алямкин, который получил восемь лет колонии строгого режима за то, что незаконно зарегистрировал одну из террористок.

Последнего из ныне осужденных фигурантов дела задержали в декабре 2014 года. Тогда с территории Украины в Крым по поддельному паспорту попытался приехать один из организаторов теракта, а также один из лидеров чеченских бандитов Хасан Закаев. По версии следствия, он организовал поставки вооружения и взрывчатки для боевиков. В августе 2017 года его осудили по нескольким тяжким статьям и отправили в колонию строгого режима на 18 лет и 7 месяцев.